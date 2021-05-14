إجراءات تسمية الشوارع في الأحياء والمراكز بالمحافظات

كشف إبراهيم ناجي الشهابي، نائب محافظ الجيزة، عن الأوراق والمستندات والإجراءات والخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن حال تقدمه بطلب تسمية شارع ليس له اسم أو شارع باسم أحد شهداء وزارة الدفاع أو شهداء وزارة الداخلية.

شهداء القوات المسلحة والشرطة

وقال نائب المحافظ، في تصريحات له، إنه لتسمية شارع باسم أحد شهداء القوات المسلحة أو وزارة الداخلية؛ يتطلب السيرة الذاتية للشهيد، وخطاب من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية بطلب تسمية شارع باسم أحد الشهداء التابعين للقوات المسلحة أو الشرطة المدنية، ويشترط أن يكون مقدم الطلب مصري أو مصرية، وألا يقل سنه عن 16 عامًا.

ويُقدم الراغب في تسمية أحد الشهداء طلب استثنائي للقوات المسلحة أو وزارة الداخلية بطلب تسمية الشارع باسم الشهيد، ثم يتوجه بالخطاب إلى محافظة الجيزة، وينتظر بعدها «نتيجة الطلب».

ويوضح «الشهابي»، أن المحافظة عقب استلامها الطلب؛ فإنها تطلع على السيرة الذاتية للشهيد، وتقف على تاريخ وكواليس استشهاده، ثم يتم عمل معاينة ودراسة للموضوع في «التخطيط العمراني»، ثم عرض الطلب على نائب المحافظ للمنطقة التابع لها الحي لاستكمال إجراءات التسمية للشارع، ثم العرض على المحافظ، ليتم اتخاذ باقي الإجراءات في هذا الصدد.

الشهداء المدنيين

وعن الرغبة في تسمية شارع باسم أحد «الشهداء المدنيين»؛ فقال «الشهابي»، إنه يتم تقديم طلب من أحد أقارب الشهيد، وصورة بطاقة مُقدم الطلب، ويشترط أن يكون مقدم الطلب مصري أو مصرية وألا يقل سنه عن 16 عامًا، وأن يكون الشخص الذي قدم الطلب للمحافظة أحد أقارب الشهيد، على أن ينتظر المواطن نتيجة الطلب.

ولفت إلى أن المحافظة تعمل هنا على الإطلاع على السيرة الذاتية للشهيد وتاريخ وموقف الاستشهاد، ثم يتم عرض الطلب على نائب المحافظ للمنطقة التابع لها الحي لاستكمال إجراءات التسمية، ثم العرض على المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تسمية شارع ليس له اسم

أما في حالة الرغبة في تسمية شارع ليس له اسم بعد؛ فيقدم المواطن طلب بتسمية شارع ليس له اسم، وصورة من بطاقة صاحب الطلب، وخريطة من الحي موضح بها موقع الشارع ، ويشترط أن يكون مقدم الطلب مصري أو مصرية، وألا يقل سنه عن 16 عامًا، لافتًا إلى أن المواطن يستخرج خريطة من الحي موضح بها الشارع، ثم يتم تقديم بطلب بتسمية شارع ليس له اسم، وانتظار نتيجة الإجراءات، والتي تشمل عمل معاينة ودارسة الموضوع بالتخطيط العمراني، وعرض الطلب على نائب المحافظ للمنطقة التابع لها الحي لاستكمال إجراءات التسمية للشارع، والعرض على المحافظ.