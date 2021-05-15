حظك اليوم السبت 15-5-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز علم الأبراج باعتماده على حركات الكواكب والنجوم، ومدى تأثيرها على الأحداث اليومية، وتنقسم إلى 4 مجموعات مختلفة هي النارية، المائية، الهوائية، والترابية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك ومن المهم اليوم أن تتحمل مسئولياتك واهتم بإصلاح الأوضاع العالقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

لا تعرض نفسك لحدوث سوء تفاهم أو شجار مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالقدرة على الإقناع ويجعلك قادرا على التفاهم وتهدئة الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تسمح لك بقضاء أوقات عاطفية واجتماعية موفقة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش وعليك أن تتحرك بحذر وترتب أفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بمراجعة القضايا العاطفية بتأني، واعتمد الصدق في أسلوب إدارتك للمواقف.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر إليك بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تميل نحو مناقشة ما لا يعجبك مع شريك حياتك بصراحة ولباقة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة.. نظّم جهودك ولا تبددها فيما لا يفيد ولا تعلن خططك وتجنب التعالي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وللمراقبة الصامتة وينفعك عدم الحديث عن حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رامي عياش، ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يمنحك إشعاعا خاصا وعليك أن تعد نفسك لاستقبال الخير.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للخروج من عزلتك وتسترخي مع أصدقاء مقربين.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق واليوم عليك أن تحترس من المغامرة والتسرع في سلوكيات طائشة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس ويجب أن تكون دقيقا في أقوالك وتمهل في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق تاريخ ميلادها 20 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يدفعك اليوم لتنمية معلوماتك وتنظر للمستقبل من زاوية جديدة تساعدك على التقدم والتطور.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يعدك بأوقات عاطفية حلوة، ويساعدك على الوصول لمعلومات مهمة من الممكن أن تغير مسار حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على التخطيط للمستقبل أو بدء مرحلة مالية جديدة لبناء مستقبلك وقد تحقق تطورا ومكاسب مالية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. تستطيع اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان شيريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يجعل يومك مشحونا بمسئوليات ثقيلة.. من المهم أن تحافظ على التماسك، وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب اليوم المواجهات العنيفة مع شريك حياتك وفكر في العواقب المترتبة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة جنات، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن ترفع درجة عطائك وتعطي انطباعا جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك السادس يمنحك إصرارا على القيام بواجباتك تجاه الأهل والأحباب وتنجزها على أكمل وجه.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو عبد الجليل، ويوافق تاريخ ميلاده 7 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر والمريخ يدفعانك لإنجاز أعمالك بحماس وتقترب اليوم ممن حولك بود.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يفتح عينيك وقلبك للحب واليوم تميل للرومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان مطاوع، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.