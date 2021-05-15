حصلت على تمويلات.. لقاحات كورونا تعظم أرباح 4 شركات أدوية في 3 شهور

حققت الشركات الأشهر في إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أرباحا كبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري لتحقق 4 شركات رائدة في إنتاج اللقاح مكاسب نحو 12.6 مليار دولار.

وساهم في تحقيق تلك الأرباح حصول الشركات على تمويل، حيث حصلت على تمويلات خاصة وتمويلات عامة من أموال دافعي الضرائب، بحسب القوائم المالية للشركات التي توضح أرباح الشركات خلال الربع الأول.

وتصدرت شركة «جونسون آند جونسون» الشركات الأربع، بأرباح 6.2 مليار دولار حققتها من إنتاج اللقاح في الربع الأول 2021.

وبلغ حجم التمويل الخاص الذي حصلت عليه «جونسون» 248 مليون دولار، فيما حصلت على تمويل 860 مليون دولار من دافعي الضرائب.

وتأتي في المركز الثاني شركة «فايزر- بيوتك» بإجمالي أرباح بلغت 4.5 مليار دولار من إنتاج اللقاح، وحصلت على 2.6 مليار دولار كتمويل خاص، فيما بلغ التمول العام من دافعي الضرائب 572 مليون دولار.

وحلت شركة «مودرنا» في المركز الثالث، محققة أرباحا بلغت 1.22 مليار دولار من إنتاج لقاح كورونا، وبلغ حجم التمويل الخاص التي حصلت عليه 1.84 مليار دولار، بينما بلغ التمويل العام 836 مليون دولار.

المركز الرابع كان من نصيب شركة «أسترازينيكا»، التي حققت أرباحا قدرت بـ 275 مليون دولار من إنتاج اللقاح، وحصلت الشركة على 9.22 مليار دولار كتمويل خاص، مقابل 2.33 مليار دولار تمويل عام من دافعي الضرائب.

جدير بالذكر أن مصر استقبلت في الساعات الماضية، مليونا و768 ألفًا و800 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة «أسترازنكا» كثاني دفعة ضمن اتفاقية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة «اليونيسف»، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا على مدار العام الحالي.