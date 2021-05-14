آخر أخبار الحالة الصحية لسمير غانم: في العناية المركزة

يكشف «الوطن» آخر أخبار الحالة الصحية للفنان سمير غانم، فمازال الفنان سمير غانم في العناية المركزة في أحد مستشفيات الدقي، يتردد عليه الأطباء أملا في تحسن حالته الصحية، ولكن مازال الأمر في حالة الخطورة دون تحسن نظرا للتقدم العمري، وأشار مصدر طبي من داخل المستشفى إلى أن آخر أخبار الحالة الصحية لسمير غانم يتكتم عليها العائلة بشكل كبير رافضين بشكل قاطع تسريب أي معلومة من إدارة المستشفى، مؤكدين أن المعلومات ستخرج للصحفيين ووسائل الإعلام من خلال الإعلامي رامي رضوان.

آخر أخبار الحالة الصحية لسمير غانم

وأكد المصدر الطبي أن عائلة سمير غانم، دنيا وإيمي وحسن الرداد ورامي رضوان يترددون بشكل يومي على المستشفى لرؤيته والإطمئنان عليه، وعن درجة وعيه للمحيطين، فأكد المصدر أن هناك تخدير من الطاقم الطبي لسمير غانم لتخفيف الآلام عنه لحين التحسن تدريجيا في وظائف الكلى الذي يعاني في الوقت الحالي من خلل كبير بها.

وخصص أبناؤه حساباتهم على السوشيال ميديا لجمع الدعاء لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكان آخر دعاء نشروه على السوشيال ميديا فكتبوا جميعا ليلة وقفة عيد الفطر على السيوشيال ميديا: «الليلة أخر ليالي الشهر الكريم لعل فيها تكون إجابة من المولى عز وجل لدعواتنا، يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا لطيف يا كريم الطف بعبادك سمير غانم ودلال عبد العزيز وسائر المرضى وانعم عليهم بالشفاء العاجل، شفاء لا يغادر سقما، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على سمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيهم جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسهم ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، واشملهم واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّهم وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا إلهي، اسمك شفائنا، وذكرك دوائنا، وقربك رجائنا، وحبّك مؤنسنا، ورحمتك طبيبنا ومعيننا في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي سمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى وتمدّهم بالصحّة والعافية، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا جميعا يا رب وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، اللهم تقبل اللهم تقبل اللهم أمين».