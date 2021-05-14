مهمة الدولة الصعبة استرداد الآثار المنهوبة

فتح الاحتفال العالمى بموكب نقل المومياوات، الذى نظمته مصر مطلع الشهر الماضى، الباب مجدداً للحديث عن كنوز مصر المهربة فى الخارج، والتى تقدر بمليون قطعة أثرية موجودة فى نحو 40 متحفاً بدول العالم بينها مومياوات وتماثيل وغيرها، وهذا الملف القديم لا تتدخر الحكومة المصرية أى جهد فيه من أجل استعادة هذه الآثار.

والحقيقة أنه فى السنوات الثمانى الأخيرة، ومنذ عام 2013، كان ملف الآثار المستردة من الخارج فى أولويات الدولة التى نجحت بالفعل فى إعادة عدد من القطع، بالتعاون بين عدة جهات، أهمها وزارتا الآثار والخارجية والإنتربول الدولى، كما تم استحداث إدارة متخصصة فى وزارة الآثار تحت اسم إدارة الآثار المستردة، تعنى فقط بهذه القضية، وتتبع القطع الأثرية المصرية خارج مصر، خصوصاً التى تخرج بطرق غير مشروعة، وقد يتم بيعها أو عرضها فى مزادات، وتعد اللازم للعمل على إعادتها، وعرضها فى مصر داخل متحف التحرير والغردقة وشرم الشيخ والأقصر، السطور التالية تحمل المزيد من سطور هذا الملف.