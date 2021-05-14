18 وظيفة خالية لكل المؤهلات داخل وخارج مصر

طرح موقع «فرصنا» المعني بتوفير فرص عمل لكافة التخصصات والمؤهلات عددا من الوظائف الشاغرة للعمل بها منها داخل وخارج مصر، شريطة توافر عدة شروط للراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف.

تفاصيل الوظائف المتاحة

وظيفة مدرس أحياء

اسم الشركة: مجموعة شركات نهضة مصر للنشر.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 28 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة ممرضين/ممرضات

اسم الشركة: سان بيتر جروب.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2500 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة مهندس صيانة بحرى للعمل في السودان

اسم الشركة: ان ام تي.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: 8-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 35 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مدير مالي

اسم الشركة: شركة ماتريكس سبورت لإنشاء وإدارة الأندية الرياضية.

مقر العمل: طنطا - الغربية.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 15سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 40 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة موظفات حجز فنادق

اسم الشركة: أسياد ترافل.

مقر العمل: شيراتون - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس تخطيط إنتاج

اسم الشركة: الزنوكى للأوانى المنزلية.

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مبلط سيراميك

اسم الشركة: حوالة للسيراميك والبورسلين.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 19- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه مصري.

وظيفة مدرس كيمياء

اسم الشركة: مجموعة شركات نهضة مصر للنشر.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة.

سنين الخبرة: 3-5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28- 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة طباخ

اسم الشركة: مطعم.

مقر العمل: بنها - القليوبية.

العمالة المطلوبة: 4.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: تناسب جميع الأعمار.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: نوفوجن.

مقر العمل: بنها - طوخ - القليوبية.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23- 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة محصلين

اسم الشركة: سبيد أحمد حسن.

مقر العمل: المنصورة - الدقهلية.

العمالة المطلوبة: 20.

سنين الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2200 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 350 جنيها مصريا.

وظيفة حسابات وسكرتارية

اسم الشركة: الجبر للصناعة والأعمال.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24- 29 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الحوافز الإضافية: 500 - 1000 جنيه مصري.

وظيفة مهندس كهروميكانيكي

اسم الشركة: شركة تكنكو الفنية التجارية.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 35 - 48 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس جودة

اسم الشركة: هامرز العالمية لصناعة وسائل النقل الخفيف.

مقر العمل: مدينة العبور - القليوبية.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب:25- 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات .

وظيفة مهندسين مدني

اسم الشركة: ميديا تك للصناعات.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 35 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس معمارى

اسم الشركة: زاكس لادارة المشروعات.

مقر العمل: الجيزة - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة معد برامج تلفزيونية

اسم الشركة: شبكة المجد الفضائية.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة .

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 21 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مندوبين مبيعات طبية

اسم الشركة: العربي فارما جروب.

مقر العمل: المقطم - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 8.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.