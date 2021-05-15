تطورات الحالة الصحيه لـ دلال عبدالعزيز: «في تحسن»

علمت «الوطن»من مصدر مقرب من أسرة الفنانة دلال عبد العزيز أنها تتحسن بشكل بسيط بعد وضعها في الرعاية المركزة تحت جهاز التنفس الصناعي إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وتتكتم أسرة الفنانة دلال عبد العزيز عن الإفصاح عن أي تفاصيل عن حالتها الصحية ويكتفي فقط الإعلامي رامي رضوان بمطالبة الجمهور بالدعاء لها ولزوجها الفنان سمير غانم.

وفضلا كل من إيمي ودنيا الابتعاد عن السوشيال ميديا والإعلام واكتفوا بإعادة نشر منشورات الإعلامي رامي رضوان الذي يطلب فيها الدعاء لوالديهما.

ونشر رامي رضوان في آخر ليلة وترية في رمضان دعاء عبر السوشيال ميديا للشفاء لدلال عبد العزيز وسمير غانم، قائلا «يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا لطيف يا كريم الطف بعبادك سمير غانم ودلال عبدالعزيز وسائر المرضى وأنعم عليهم بالشفاء العاجل، شفاء لا يغادر سقما».

وتابع: «اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على سمير غانم ودلال عبدالعزيز وكل المرضى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيهم جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسهم ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، واشملهم واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّهم وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

وواصل: «يا إلهي، اسمك شفاؤنا، وذكرك دواؤنا، وقربك رجاؤنا، وحبّك مؤنسنا، ورحمتك طبيبنا ومعيننا في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم».

واختتم: «اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي سمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى وتمدّهم بالصحّة والعافية، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا جميعا يا رب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، اللهم تقبل اللهم تقبل اللهم آمين».