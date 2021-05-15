«بكاء وانخفاض ضغط الدم ومذاكرة».. كواليس أصعب مشاهد «بين السما والأرض»

قالت الفنانة ندى موسى، إنها تعاونت مع محمد العدل مخرج مسلسل «بين السما والأرض» من قبل في مسلسل «الداعية»، ولذلك فإن التفاهم كبير بينهما وأنه يجيد التعامل معها، مشيرةً إلى أن مواجهتها مع الفنان هاني سلامة كانت صعبة على جميع طاقم العمل: «كنت خايفة ومتوترة جدا وكان فيه ظروف التصوير والكتابة وكنا في ضغط وإننا لازم نخلص في وقت معين».

وأضافت ندى موسى في لقاء عبر تطبيق «ZOOM» مع الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج «مساء DMC»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «كأننا داخلين امتحان وكل واحد بيذاكر ويساعد التاني، اتوترت وقعدت في الأوضة وعيطت وقلت لهم مش عاوزة أنزل لأن المشهد كان صعب جدا».

وتابعت: «بعد المشهد تعبت جدًا، وكنت بموت»، ليرد الفنان محمود الليثي: «راحت المستشفى، ضغطها وطي وأنا كنت هيغمى عليّ»، فيما علقت الفنانة نورهان: «وأنا تعبت وضغطي وطي في مشهد الولادة».

وواصلت الفنانة نورهان: «سوسن بدر قالت إن ده أكتر عمل حصل فيه تلاحم فني بين الناس اللي شغاله فيه على مدار السنوات الماضية.. كلنا عرفنا ولاد وصحاب بعض وقربنا من بعض جدا».

كما تطرقت ندى موسى إلى مشاركتها في مسلسل «هجمة مرتدة»: «الموضوع كان صعب أوي لأني مليش في السياسة أوي، وقرأت حاجات مكنتش فاهماها، وفي مشاهد كتير خلتني مكنتش شايفاها، لكن استمتعت جدا بالتجربة وكانت رائعة».