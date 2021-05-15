رئيس تحرير «الأخبار»: الأشقاء الفلسطينيين في قلب مصر

قال خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن القضية الفلسطينية كانت ومازالت قضيتنا الأولى، حيث كانت مصر ومازالت هي المدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني والأشقاء في فسطين، وكذا القضية الفلسطينية برمتها، لافتا إلى «الأشقاء الفلسطينون في قلب مصر، ومصر لم ولن تتوقف عن دعمهم».

وأضاف «ميري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «غرفة الأخبار»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الجهود المصرية لم تتوقف منذ اللحظة الأولى من اندلاع تلك الأحداث والعدوان الإسرائيلي على الأشقاء في فلسطين، «الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في كل المحافل الدولية أن حل القضية الفلسطينية هو الحل الحقيقي لكل الأزمات في المنطقة وعودة الاستقرار للشرق الأوسط».

وأوضح رئيس تحرير الأخبار، أن الجهود المصرية تحظي بدعم دولي بغية التوصل لوقف إطلاق النار عبر الاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، للضغط على إسرائيل، ووقف إطلاق النار، حيث إن الاتصالات المصرية منذ اللحظة الأولى وحتى الآن، مازالت مكثفة مع الإسرائيليين عبر مطالباتهم بوقف إطلاق النار، وكذا الفصائل الفلسطينية.

وأكد «ميري»، أن التحركات المصرية لحل الأزمة الفلسطينية تسير في جميع المسارات لدعم الأشقاء في فلسطين، وكذا الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من قبل القيادة المصرية بتوفير العلاج للمصابين من الأشقاء في فلسطين وتوفير كل الاحتياجات الإنسانية لهم بشكل عاجل.

وتابع: «الجهود المصرية مستمرة ومكثفة وستتواصل ونأمل خلال الساعات القادمة بداية للتهدئة وحل حقيقي للوصول إلى وقف إطلاق النار».