«ثانوية عامة وتمويل عقاري».. قرارات مرتقبة ينتظرها المصريون بعد العيد

كثير من القرارات المفرحة والمهمة التي ينتظرها المصريون عقب انتهاء عيد الفطر المبارك، وخلال الأيام المقبلة، منها عدد من القرارات الاقتصادية، وأخرى تخص وزارات التربية والتعليم والتنمية المحلية والتعليم العالي.

تمديد قرار إغلاق المحلات والمقاهي والكافيهات أو إلغائه

قبل العيد بساعات أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إغلاق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والسينمات في الساعة التاسعة مساء، ولمدة أسبوعين، تنتهي يوم الأربعاء المقبل.

وبعد انتهاء مدة الأسبوعين الأربعاء المقبل، سيكون المصريون على موعد مع قرار حكومي جديد سواء بتجديد الحظر الجزئي أو إلغاءه والعودة إلى المواعيد القديمة.

قرارات من وزارة التربية والتعليم

من المنتظر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الكثير من القرارات المهمة عقب انتهاء عيد الفطر المبارك، والخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2021، والتي من شأنها الكشف عن التفاصيل المتعلقة بآلية عقد الامتحانات، وتأمين اللجان الامتحانية، وتحديد المقررات الدراسية.

من جهته، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم بدء عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 في 4 يوليو المقبل إلكترونيًا، موضحًا أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

وأضاف في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه سيتم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد عيد الفطر، مؤكدًا أنه سيراعي في جميع المدارس الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، من خلال توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بقدر كثافتها الاستيعابية مع ترك مسافة بينهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

قرارات وزارة التعليم العالي

أكّد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، الخميس قبل الماضي، باجتماعه الطارئ عبر تقنية الفديو كونفرانس بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلي للجامعات، أنَّ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري مستمرة بنظام التعليم الهجين، وأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستكون في موعدها وفقا لجداول الكليات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

كما شدد عدد من رؤساء الجامعات على أنَّ الدراسة ستنتظم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مع التوسع في تطبيق التعليم عن بعد «أون لاين» في إطار تطبيق نظام التعليم الهجين.

قرارات اقتصادية

من المتوقع أن يتم اتخاذ عدد من القرارات التي تخص شريحة كبيرة من المواطنين من محدودي الدخل وأصحاب المدخرات، والباحثين عن شراء وحدات سكنية بتسهيلات وإجراءات ميسرة، أو ملايين العاملين في القطاع الخاص، منها:

- مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل نحو شهرين، ويعمل البنك المركزي بالتنسيق مع القطاع المصرفي على وضع الآليات اللازمة لتنفيذها بالشكل الذي يلبي الغرض الذي أطلقت من أجله.

وبحسب تصريحات مصرفية سابقة لـ«الوطن»، فإنّه من المقرر إعلان تفاصيل المبادرة الموجهة لصالح فئات محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدراتهم على تملك الوحدات السكنية، بعد عيد الفطر، مشيرة إلى أنّ البنك المركزي أرسل للبنوك القواعد المنظمة لمبادرة التمويل العقار لأخذ رأيهم فيها ومدى إمكانية المشاركة.

وتأتي المبادرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبنك المركزي من أجل بلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

- الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بانتظار الحسم

وهناك قرار آخر من المتوقع أن تبدأ الحكومة بحثه ودراسة كيفية تطبيقه، وهو إقرار الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، ومن المخطط أن ينتهي المجلس الأعلى للأجور من وضع تصور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص قبيل مايو الحالي، وهي الخطة التي جرى الإعلان عنها خلال عقد أول اجتماعات المجلس بعد تشكيله منذ نحو أسبوع.

- مستقبل سعر الفائدة من المنتظر أن تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اجتماعا 17 يونيو المقبل، وهو الذي سيتم خلاله تحديد موقف سعر الفائدة بالإيداع والإقراض، ما يتبعه اتخاذ البنوك المصرية قرارات بشأن العوائد على الشهادات والودائع بشكل عام، حيث تتوقع إدارة البحوث الاقتصادية ببنك الاستثمار «بلتون» إبقاء البنك المركزي، على معدلات سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، لتستقر عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.