جيش الاحتلال يعترف بحريق أسدود.. ويتوعد بـ«الرد»

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر صفحته الرسمية بـ«فيس بوك» مقطع فيديو للحريق الذي نشب بمخزن وقود داخل ميناء أسدود، نتيجة إطلاق الفصائل الفلسطينية لعدد من الصواريخ على المدينة، وعلق مؤكدًا بأنه خلال ساعات الليلة الماضية، أطلقت الفصائل الفلسطينية نحو 200 صاروخ من قطاع غزة نحو إسرائيل، موضحًا أن 30 صاروخا سقط داخل الحدود الإسرائيلية، بينما اعترضت القبة الحديدة أكثر من 100 صاروخ وفق سياسة الاعتراض.

وعن حريق ميناء أسدود، أوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن هذا الحريق الهائل نشب بعد سقوط صاروخ من غزة.

وتوعد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن لهم الحق الكامل بالرد على إطلاق تلك الصواريخ.

يذكر أنه كانت قد تسببت رشقات صاروخية، أطلقتها المقاومة الفلسطينية، في اندلاع حريق ضخم قرب ميناء أسدود المحتل، كما كانت أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس أنها قصفت مدينة أسدود برشقة صاروخية انتقامًا لضحايا الضفة المحتلة، ورداً على استهداف المدنيين شمال قطاع غزة، بحسب بيان لها، وكانت قصفت «كتائب القسام» مدينة بئر السبع برشقة صاروخية ردًا على أحداث العنف الجارية في الضفة الغربية، بحسب «روسيا اليوم».

وعلى جانب آخر، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية في قطاع غزة، عن استشهاد سبعة أشخاص، بينهم عدد من الأطفال، في غارة جوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت خلالها منزلاً في مخيم الشاطئ بقطاع غزة.