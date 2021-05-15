مصرع 3 أطفال وإصابة 6 أشخاص في حادثين بكفر الشيخ

شهدت الساعات الماضية مصرع 3 أطفال بمحافظة كفر الشيخ، وذلك خلال حادثين منفصلين، أحدهما حادث غرق أدى إلى مصرع طفلين، بينما لقيت طفلة مصرعها إثر حادث تصادم بين «توكتوك» وسيارة ملاكي.

وقع الحادث الأول بقرية «شباس الشهداء»، التابعة لمركز دسوق، حيث لقي طفلان مصرعهما، أثناء استحمامهما في مياه ترعة «نشرت»، التابعة للقرية، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد تلقي مركز الشرطة بلاغ من أهالي قرية «شباس الشهداء»، التابعة لمركز دسوق، بمصرع الطفلين « محمد خ. ع. ز.»، 15 سنة، وابن عمه «منتصر م. ع. ز.»، 13 سنة، غرقاً في مياه ترعة «نشرت» بدائرة المركز.

انتقلت قوة شرطية وتبين قيام الأهالي بانتشال جثماني الطفلين، وجرى نقلهما إلى المركز الطبي بقرية شباس الشهداء، وبتوقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة مفتش الصحة، تبين من تقريره أن سبب وفاة الطفلين اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمر المستشار يحيى السقعان، رئيس نيابة دسوق، بالتصريح بدفن جثتي الطفلين بمعرفة أهليتهما.

ووقع الحادث الثاني بالقرب من «عزبة نيل»، التابعة لمركز الحامول، والواقعة على طريق «الحامول - كفر الشيخ»، حيث اصطدمت مركبة «توكتوك» بسيارة ملاكي، مما أدى إلى مصرع طفلة، وإصابة 6 آخرين، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الحامول المركزي.

حيث استقبل مستشفى الحامول جثة الطفلة «شيماء س. أ.»، 13 سنة، و6 مصابين آخرين، هم: « شهد ع. ص.»، 16 سنة، مصابة بكدمات وسحجات في أماكن متفرقة بالجسم، و«علي م. ع.»، 11 سنة، مصاباً بجرح في الرأس، و«روميساء س.»، 3 سنوات، مصابة باشتباه نزيف في المخ، و«وائل أ. ع.»، 25 سنة، مصاباً بجرح في الرأس، و«فاطمة م. ب.»، 40 سنة، مصابة بجرح في الساق اليمنى، و«سعد م. ع.»، 8 سنوات، مصاباً بجرح قطعي في الرأس.