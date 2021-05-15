العثور على رضيع أمام مسجد قرية «الحلفاية» بنجع حمادي

عثر أهالي قرية «الحلفاية»، التابعة لمركز نجع حمادي بشمال محافظة قنا، على رضيع حديث الولادة، أمام أحد المساجد بالقرية اليوم السبت، ثالث أيام عيد الفطر، وجرى تسليم الطفل للشرطة.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من مأمور قسم شرطة مركز نجع حمادي، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الحلفاية، بنجع حمادي، بالعثور على رضيع أمام مسجد القرية.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم الشرطة إلى محل البلاغ، وبالمعاينة تبين أن الرضيع حديث الولادة، ملقى أمام المسجد، حيث تم نقله إلى حضانة مستشفى نجع حمادي العام، بموجب قرار من النيابة العامة، بعد تحرير المحضر اللازم، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.