هل توجد خطورة من التطعيم بلقاحين مختلفين لكورونا؟ «العليا للفيروسات» تجيب

قالت الدكتورة وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الفترة الحالية تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا «كوفيد 19»، موضحة أن الأسباب متعددة، أبرزها تهاون المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بإرتداء الكمامة، بالإضافة إلى العزومات والتنزه خلال فترة عيد الفطر وشهر رمضان، فضلاً عن التقاعس عن التسجيل للحصول على لقاح كورونا، مشيرة إلى أن اتساع قاعدة المطعمين بلقاح كورونا سيسهم في الحد من انتشار المرض.

وحول ما قد يحدث لجسم الإنسان في حالة التطعيم بلقاحين مختلفين لكورونا، وخطورة التطعيم بلقاحين مختلفين، أكدت الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لاتوجد حتى الآن، أي دراسات تأكيدية تثبت وجود أي أعراض جانبية خطيرة أو تأثيرات خطرة في حالة الحصول على لقاحين لفيروس كورونا مثل سينوفارم وأسترازينكا، مثلا قائلة: «حتى الآن لاتوجد أي دراسات أو أبحاث أثبتت تأثير أخذ لقاحين لكورونا في فترة بسيطة على جسم الإنسان، ولكن من خلال دراسات والأبحاث التي تجرى على الأدوية من المتعارف عليه أن الحصول على أي عقارين في وقت واحد أو بينهما فترة بسيطة، من الوارد أن يبطل أحدهما مفعول الآخر».

وأكدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن خير وقاية من الإصابة بفيروس كورونا هو الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية مع التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة والاهتمام بتحقيق التباعد الاجتماعي، مع الاهتمام بتناول الخضروات والفوراكه المحفزة لمناعة الجسم، مع التواصل مع الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض، وعدم الخروج من المنزل لحين التأكد من الإصابة من عدمه، فضلاً عن عدم تناول أي أدوية أو مضادات حيوية دون استشارة الطبيب تجنباً لحدوث أي أعراض جانبية، وتجنب الجلوس في الأماكن المزدحمة ومخالفة تعليمات الحكومة المصرية.