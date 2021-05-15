توريد 64 ألف طن قمح وحصاد 212 ألف فدان بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أنه تم توريد 64 ألف و278 طن من القمح المحلي خلال الموسم الجديد 2021، بمختلف الشون والصوامع على مستوى المحافظة حتى اليوم السبت، مؤكداً على استمرار وانتظام عملية توريد القمح، وأنه لا توجد أي معوقات في عملية التوريد.

وأشار محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم السبت، إلى أنه تم حصاد 212 ألف فدان بمدن ومراكز المحافظة، من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة، التي تقدر بنحو 233 ألف و171فداناً، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المعدة لاستلام القمح هذا العام هي 28 شونة وصومعة ومركز تجميع وهنجر بمختلف القرى والمراكز، تستقبل الأقماح من المزارعين، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتبلغ إجمالي السعة التخزينية لها 167 ألف و900 طن.

وتفقد محافظ أسيوط أعمال حصاد وتوريد القمح ببعض القرى والمراكز، موجهاً بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام، والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة، حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشدداً على اللجان المختصة بالاستلام بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة، وكذا مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع، مؤكداً على أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان، مناشداً المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.

وأوضح محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن سعر توريد القمح المحلي هذا العام زاد عن الأعوام السابقة، حيث بلغ سعر توريد القمح ما يتراوح بين 705 و725 جنيهاً للأردب، وفقاً لدرجة النقاوة، مؤكداً أن المختصين عن استلام الأقماح يعملون على قدم وساق لتحقيق معدلات توريد أعلى من العام السابق، وضمان توريد القمح المحلي بالمواصفات الفنية التي اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة.

وأشارت هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إلى أنه يجري متابعة أعمال التوريد يومياً لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد، ووفقاً لدرجة النظافة المحددة لجميع الأصناف المنتجة محلياً، والتحقق من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.