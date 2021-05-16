حظك اليوم الأحد 16-5-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي
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الوطن
12:00 ص | الأحد 16 مايو 2021
برج الحمل
مولود برج الحمل يحب القيادة، ويخوض التحديات بثقة، لكنه لايضيع وقته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني
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حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي
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ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.