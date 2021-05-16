حظك اليوم الأحد 16-5-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يحب القيادة، ويخوض التحديات بثقة، لكنه لايضيع وقته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تتجنب حدوث سوء تفاهم وكن هادئا أمام الاستفزاز.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. تعامل باعتدال مع الأهل والأقارب والأحباب واسمعهم بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.