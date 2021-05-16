حظك اليوم الأحد 16-5-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف مولود برج الجوزاء أنّه يفكر في الأمور بشكلٍ جيد في مختلف الأمور، بالإضافة إلى تميزه بالأمور المنطقية والحسابية، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تنتبه اليوم في إنجاز المسائل المالية أو المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ينصحك بأن تحافظ على السرية والكتمان ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.