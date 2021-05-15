نقيب المهندسين: نطالب بدعم الشعب الفلسطيني الصامد ونرفض الانتهاكات

دعا المهندس هاني ضاحي، النقيب العام لمهندسي مصر، ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي للمنظمات الهندسية، ورئيس مجموعة شمال إفريقيا، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لمؤازرة الشعب الفلسطيني، جراء ما يحدث له من انتهاكات تخالف القوانين والأعراف الدولية.

وأصدرت نقابة المهندسين المصرية بيانا لها اليوم أعربت فيه عن تضامنها الكامل مع المهندسين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني أجمع، جرّاء الحرب العدوانية والممارسات الإجرامية من سلطات وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف الوجود والحق الفلسطيني، مُعربةً عن أن هذه الكارثة هزَّت وجدان المهندسين المصريين خاصة والشعب المصري عامة.

وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء من مهندسين ومن أفراد الشعب الفلسطيني، جرّاء هذا العدوان الغاشم.. سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وناشدت نقابة المهندسين المصرية، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية ومجلس الأمن بتحمُّل مسؤولياته والتدخل الفوري والحاسم لإنهاء هذه المأساة ووقف الحرب العدوانية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ووقف نزيف الدم وتوفير الحماية الكاملة للشعب بكل فئاته.

وواصلت النقابة في بيانها: وتهيب بالإخوة الفلسطينيين بمختلف انتماءاتهم بالتماسك والصمود أمام هذا العدوان السافر الغاشم.

وكان اتحاد المهندسين العرب قد أدان قبل أيام انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطنيين بالمسجد الأقصى المبارك، معلنا تضامن ووقوف المهندسين العرب مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة محاولات الصهاينة والمستوطنين الاستيلاء على حي الجراح في القدس الشرقية.

واستنكر الاتحاد بشدة، في بيان، قيام قوات الاحتلال الصهيوني باقتحام المسجد الأقصى وقصف المصلين بالرصاص المغلف بالمطاط والقنابل المسيلة للدموع واستفزازات الصهاينة واليهود لأشقائنا الفلسطنيين.

وفي وقت سابق اليوم قال الاتحاد العام للصحفيين العرب، في بيان مماثل، إن الإحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته الوحشية والبربرية على الشعب الفلسطيني الأعزل، في الضفة الغربية وقطاع غزة، بدون هوادة، الأمر الذي نتج عنه استشهاد 132 شهيدا في قطاع غزة، ونحو 15 شهيدا في الضفة الغربية، بينما وصل عدد الجرحى نحو 900 فرد من الفلسطينيين، فضلا عن نزوح أكثر من 10 آلاف فلسطيني من غزة.