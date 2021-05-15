«الداخلية» تكشف تفاصيل التنمر بشاب أجنبي في المعادي

كشف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن قيام 3 أطفال يستقلون دراجة نارية بإلقاء «مشروب» تجاه أحد الأشخاص «يحمل جنسية إحدى الدول» أثناء تواجده بأحد المحال بمنطقة المعادي.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة 3 أطفال مقيمين بدائرة قسمي شرطة «المعادي، دارالسلام» عقب تقنين الإجراءات تم استدعائهم؛ حيث حضروا بصحبة والد أحدهم، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبسؤال المجني عليه رفض اتخاذ ثمة إجراء قانوني، وأبدى رغبته في الصلح والتراضي مع المشكو في حقهم لكونهم أطفال، واعتذارهم وذويهم له.