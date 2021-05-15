هل يقع ضرر على شخص إذا حصل على لقاحين مختلفين؟.. أخصائي يُجيب

كشف الدكتور رياض درقاوي، أخصائي الطب المخبري والمناعة، مدى إمكانية وقوع ضرر على الشخص إذا حصل على لقاحين مختلفين للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، موضحًا أن الحصول على جرعتين من لقاحين مختلفين لا يتسبب في حدوث شيء خطير من الناحية النظرية.

وأضاف «درقاوي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المنحنى الوبائي لإصابات فيروس كورونا المستجد في دول أوروبا الآن في انخفاض مستمر، بينما في الوقت ذاته هناك جانب آخر من العالم مثل الهند تشهد ارتفاع في المنحنى الوبائي في إصابات كورونا تتخطى يوميًا 300 ألف حالة.

وأردف أخصائي الطب المخبري والمناعة، أن دخول فصل الصيف وتواجد إمكانية للتهوية وعدم تواجد الناس في أماكن مغلقة وكذلك التزام الكثير من المواطنين بالكمامات وغسيل الأيد وكل الإجراءات الاحترازية يقلل من نسب العدوى بفيروس كورونا بشكل كبير، لذلك من المهم للغاية الاستمرار في ذلك.

وأشار الدكتور رياض درقاوي، إلى أن معدلات التطعيم في أي دولة والكثافات السكانية لكل دولة لها علاقة بمعدل الاصابات في أي دولة، مشددًا على أهمية حصول المواطنين في دول العالم على لقاحات مضادة لكورونا، كون لقاحات كورونا في غاية الأهمية لخفض معدل الإصابات بالفيروس.

وشدد أخصائي الطب المخبري والمناعة، على ضرورة الحصول على اللقاحات وكذلك الوصول إلى المناعة المجتمعية، حيث إنه عندما نصل إلى مناعة القطيع ينخفض مسار انتقال الفيروس من شخص لآخر، وحتى عندما يصيب الفيروس من تلقي اللقاح سوف تكون الإصابة خفيفة.