حظك اليوم الأحد 16-5-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يحرص الكثير من محبي علم الفلك على متابعة الحظ اليومي للأبراج خاصتهم، كما يبحثون في الصفات الشخصية الخاصة بالمقربين منه، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تتجنب حدوث سوء تفاهم وكن هادئا أمام الاستفزاز.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. تعامل باعتدال مع الأهل والأقارب والأحباب واسمعهم بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بكنز من المفردات الأنيقة التي تنفعك في علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد يجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تنتبه اليوم في إنجاز المسائل المالية أو المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تعتمد اللباقة والفطنة ولا تتسرع في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تزداد اليوم نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في برجك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية وتجنب التعالي.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر وقد يلعب الأصحاب أو الزملاء دورا كبيرا في إجابة سؤالك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس والقمر يعدانك اليوم بالسعادة ويمنحانك أجواءً رومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم معاكسة القمر بمنزل العمل تحصل على التقدير إذا كنت مستعدا للعطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بألا تعذب نفسك بعدم الرضا واستفد مما هو متاح.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ واليوم سيكون الوقت مناسبا للتواصل بشكل جيد ولا شيء يقيدك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع المريخ يساعدك على نشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن مما يمدك بروح المثابرة والتخطيط ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. ترتفع اليوم أسهمك لدى الطرف الآخر وتأخذ مكانتك عموما شكلا مفرحا ورائعا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. ابتعد عن التعنت والتشدد كي تحافظ على علاقاتك ومع ذلك يجب أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتنازل قليلا لتحافظ على انسجام حياتك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

اقتران القمر مع المريخ في منزل العمل يمنحك اليوم سلوكا يقظا ويساعدك على إنجاز أعمالك والقيام بواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحب يعدانك بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب أو تجمعك بالأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمرى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم التشوش والضغوط، القمر يدعمك اليوم.. انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

لا تقاوم مشاعرك، فالقمر يقترن بالمريخ في منزل الحب مما ينير دربك ويساعدك على إصلاح علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.