التضامن تكشف بنود منح إبريل.. محاربة كورونا والختان وتطوير التعليم

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي تم تنفيذه في يناير 2021، وتلقت منظمات المجتمع المدني الهبات والهدايا في إبريل الماضي بقيمة 580 مليون جنيه، لافتا إلى أن هذا يتيح مرونة الدولة في إتاحة الدور لمؤسسات مجتمع المدني من أجل المشاركة في التنمية في مصر.

وأَضاف «عبد الموجود» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن» المذاع على فضائية «Extra News»، أنه يتم مراجعة الوضع المالي والقانوني للمؤسسة أو الجمعية قبل السماح لها بالحصول على المال، كما يتم مراجعة الجهة المانحة.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أغلب المنح التي تمت الموافقة عليها لمنظمات المجتمع المدني تستهدف تطوير التعليم وبناء المدارس وكذلك المساعدة في حالات الإغاثة والكوارث والمساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وكذلك مواجهة ختان الإناث، بجانب مشروعات تحسين حياة المواطنين وتطوير البنية التحتية، والمساعدة في الأنشطة المقدمة لذوي الإعاقة.

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك تنوعا في المنح ولكن محافظة القاهرة تستحوذ على أكبر كمية من المنح باعتبارها العاصمة، وأكبر محافظة من حيث تعداد السكان، كما يتواجد فيها 10 آلاف جمعية من أصل 50 ألف جمعية مجتمع مدني فقط في مصر، وتليها محافظات الجيزة ثم المنيا وسوهاج وأسيوط، لافتا إلى أن كل جمعية لها نطاق جغرافي وأنشطة تتحرك من أجل تنميتها، مؤكدا أن بعض الجمعيات تسجل مقرها في القاهرة ولكن أنشطتها تتنوع لتشمل 27 محافظة مصرية، موضحا أن العدد الإجمالي لدى وزارة التضامن الاجتماعي بخصوص المؤسسات غير الحكومية ومنظمات مجتمعات المدني وصل إلى 53 ألف مؤسسة وعليهم جميعا توفيق أوضاعهم خلال سنة من صدور القانون الخاص بالجمعيات الأهلية، مؤكدا أن مصر بصدد تجميع قاعدة بيانات تنتهي خلال سنة تشمل كل جمعيات المجتمع المدني في مصر.