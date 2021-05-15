تبدأ من 15 جنيها.. 5 حيل لإعادة استخدام الملابس القديمة

يعاني الكثيرون من أزمة ارتفاع أسعار الملابس الجديدة، وانتشار جائحة كورونا التي أثرت سلبيًا على قطاع كبير من المجتمع على مستوى العالم اقتصاديًا، ما يجعل البعض يلجأ إلى حيل لإعادة استخدام الملابس القديمة أو المهترئة.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، الحيل التي قد يستخدمها المصريون لإعادة استخدام الملابس القديمة، وذلك في السطور التالية.

ويقول «محمد رضوان» صاحب ورشة تصنيع ملابس في كفر الدوار بالبحيرة، إن بعض الورش تقوم بإعادة تصنيع الملابس القديمة لأهالي المناطق المجاورة، وهناك عدة طرق يمكن استخدامها حسب العيب الموجود بالملابس، فمثلا «البنطلون الباهت أو به بقعة لون» تكون الصبغة هي الحل، الملابس الممزقة، يمكن استخدام البادج، أما الملابس القديمة فيمكن إضافة دانتل أو تطريز أو أشكال جديدة.

وفيما يلي أهم حيل الورش الصغيرة لإعادة استخدام الملابس القديمة، وتكلفة إعادة استخدامها.

التطريز

إذا كان لديك قطعة ملابس «كلاسيك» مثل بلوزة أو بنطلون، فيمكنك اختيار رسمة أو شكلا معينا ويتم وضعه على الملابس، يتم بعدها وضع التطريز المطلوب، وهذه الطريقة تستغرق وقتا حسب كم الشغل والتطريز، وفي المتوسط يستغرق من يوم إلى 10 أيام، ويتم حساب قيمته حسب وزن المشغولات المستخدمة في التطريز، وهو يتراوح ما بين 30 إلي 200 جنيه.

الرقعة

واحدة من أقدم الطرق المستخدمة لإعادة استخدام الملابس المستخدمة، ويتم ذلك من خلال استخدام ما يعرف بين العامة «البادج» وهو يباع بالمكتبات، ويتواجد فيه مثل لاصق ويتم وضعها على أماكن المهترئة ويتم تمرير المكواة عليها ويتم لصقها، ويمكن في بعض الأحيان إضافة أكثر من شكل حتى تتكون رسمة معينة، ويتم وضعها حسب ذوق العميل.

تتكلف هذه الطريقة ما بين 15 إلي 50 جنيها حسب عدد البادجات أو عدد الرقعات.

الدانتل

من الطرق الأخرى التي تستخدم مع الملابس القديمة، هي وضع الدانتل وتشكيلة على الملابس، حيث يتم إزالة الأجزاء المهترئة أو المقطعة، وتلك الطريقة يمكن استخدامها على الأكمام أو الجزء السفلي من البلوزة، كما يمكن استخدام تلك الطريقة مع البناطيل بوضعها على بعض الأجزاء على الركبة أو أعلى الساقين.

تستغرق تلك الطريقة ساعتين على الأكثر وتكلفتها من 20 إلى 30 جنيها، بشرط أن يحضر العميل الدانتل.

الصبغة

من الطرق الأخرى لإعادة استخدام الملابس، ويتم من خلالها صبغ الملابس باللون الذي يرغب فيه العميل، لكن يجب الانتباه حيث أن درجة اللون الجديد تكون حسب لون قطعة الملابس، ويعتبر اللون الأسود هو الأكثر استخدامًا، ويستغرق الصبغة حوالي 48 ساعة، ويتكلف ما بين 25 إلى 50 جنيهًا، حسب المواد المستخدمة ودرجة اللون.

تحويل الملابس

من الطرق الأخرى لاستخدام الملابس، هي توفيق الملابس القديمة، وتكون من خلال إحضار أكثر من قطعة «بلوزتين مثلا» ويتم صبغهما ليصبحا بلون واحد، ثم يتم إزالة الجزء المهترئ، ويتم وضع توفيق البلوزة وصناعة قطعة جديدة، وتحتاج هذه العملية من يومين إلي 5 أيام عمل، وهي تتكلف ما بين 50 إلى 100 جنيه.