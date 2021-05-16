الحماية المدنية تنقذ حياة «قطة» عالقة بكوبري بالمحلة «صور»

نجحت قوات الحماية المدنية بميدان الشون بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية منذ قليل في إنقاذ حياة قطة عالقة أعلى كوبري الفريق رضا حافظ معرضة للموت بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، وهو ما أثار حفيظة المارة من المواطنين ودفعهم إلى إبلاغ شرطة النجده للتحرك وإغاثتها.

تجمع مواطنين لإنقاذ حياة «قطة» بميدان الشون بالمحلة الكبري

كما تداول العشرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورًا ومقاطع فيديوهات لعمليات إنقاذ القطة البرية وسط إشادة واسعة بإنقاذ حياتها.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشيدون بالتحرك لإنقاذ حياه القطة البرية

وكان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد محمد فتحي، مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أحد المواطنين بمحيط ميدان الشون بدائرة القسم حول وجود قطة عالقة وحياتها معرضة لخطر الموت.

تفاصيل استغاثات المواطنين لإنقاذ حياة القطة البرية والدفع بسيارة الحماية المدنية

كما انتقلت شرطة النجدة مدعومة بسيارة إطفاء وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بالسلم الهيدروليكي لإنقاذ القطة البرية قبل تعرضها للموت بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو وإيداعها بحيازة الطب البيطري لرعايتها، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة.