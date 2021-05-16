أبو الغار يكشف تطورات حالته الصحية بعد الإصابة بكورونا

كشف الدكتور محمد أبو الغار، الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة، والرئيس السابق للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تفاصيل حالته الصحية بعد رحلة علاجه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وحتى الآن، وذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال أبو الغار، في بيانه: «شعرت مساء يوم 22 إبريل ببعض الكحة الخفيفة، ورغم أنني كنت قد أخذت الجرعة الثانية من تطعيم سينو فارم واتخذت جميع الاحترازات الوقائية إلا أنني في يوم 27 أبريل أجريت مسحة الكوفيد وكانت النتيجة إيجابية فانعزلت بالمنزل بحالة جيدة وأجريت أشعة مقطعية على الصدر، وكانت طبيعية وعند إعادتها يوم الأحد 2 مايو ظهرت فيها آثار التهاب الكورونا وتقرر دخولي المستشفى وأخذت العلاج كاملاً بما في ذلك جرعات ضخمة من الكورتيزون ومضادات التجلط والمضادات الحيوية».

وأضاف الرئيس السابق للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: «استمررت في المستشفى 12 يومًا، وتحسن موقف الرئتين ولكن حدث نزيف في عضلات الفخذين بتجمعات دموية ضخمة مما جعل الحركة مستحيلة والآلام شديدة».

وتابع الدكتور أبوالغار: «أمس تقرر نقلي إلى المنزل واستكمال العلاج بالفم بالمنزل. وبدأنا رحلة العلاج التي سوف تاخذ وقتًا لا أعلمه ولا أعلم متى أستطيع التحرك في المنزل وحدي. لقد أرسلت 12 تقريرًا للأصدقاء أثناء وجودي بالمستشفى بملخص لما حدث».

وأردف الرئيس السابق للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: «أشكر الأطباء الذين قاموا على علاجي وإدارة المستشفى التي رفضت أن أذكر اسمها، أرجو أن تكون الفترة المقبلة في المنزل قصيرة لأنني أرغب في كتابة قصة الكورونا بالكامل كقصة إنسانية».

واختتم الدكتور أبو الغار بيانه بالقول: «أخيرًا أود أن أسجل كل الشكر والتقدير للآلاف الذين أرسلوا يتمنون الشفاء أو التهنئة بعيد الفطر، كلكم في قلبي، وأشكر هنا ومنى ابنتي على التواصل والرد على الاتصالات».