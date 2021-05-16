«اطمأن لقتلهما وسرق 10 جنيهات».. تفاصيل مقتل العمة نجوى ونجلتها بـ15 مايو

حصلت «الوطن» على تفاصيل مقتل العمة «نجوى» وابنتها «نور» على يد نجل شقيقها الثلاثيني، الذي ذبحها وطعنها هي ونجلتها عدة طعنات بعد ساعات من سحور آخر يوم في رمضان بهدف سرقتهما لشراء المخدرات، حيث سرق 10 جنيهات كانت في حقيبة الفتاة، هذا فضلاً عن هاتفين بحوزتهما - وفق مصدر قضائي مطلع.

تفاصيل الجريمة

وفند المصدر لـ«الوطن» تفاصيل الجريمة، حيث أكد أن الشاب تواجد في منزل عمته وتناول معهما السحور، حيث دخل إلى غرفة ابنة عمته «نور» لسرقة أموال من غرفتها فاستيقظت الفتاة وعنفته بكلمات حادة، فسحب السكين من أعلى التسريحة ووجَّه لها عدة طعنات في صدرها لتصرخ الفتاة وتنادي والدتها بالغرفة المجاورة.

طعنة بالكتف

هرولت الأم الأربعينية سريعًا إلى غرفة نجلتها لإنقاذها لكن المجرم قابلها بعدة طعنات بالكتف في صالة المنزل لتختبئ داخل غرفة نجلتها وتغلق الباب ليكسر الباب ويسدد لها طعنات أخرى حتى فارقت الحياة.

تمثيل الجريمة

وأكد المصدر أن الشاب قال أثناء تمثيله الجريمة إن ابنة عمته «نور» كانت لا تزال على قيد الحياة، حيث قام الشاب بإجبارها على ربط نفسها لتلفظ أنفاسها الأخيرة قبل أن تربط نفسها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأم الضحية كان لديها شاب توفي منذ 5 سنوات، ووالدها منفصل عن والدتها منذ سنوات قليلة.

استلام الجثامين

ولفت المصدر ذاته إلى أن الزوج توجه لاستلام جثمان ابنته من المشرحة لكن الجهات المسؤولة رفضت تسليمه جثمان الأم بسبب انفصالهما عن بعضهما منذ سنوات، حيث انتظرت لحين انتهاء التحقيقات مع شقيقها ثم قام باستلام الجثمان ودفنه.

قتل عمد

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة.

وأثارت الواقعة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بتوقيع أقصى العقوبة على الشاب المتهم، هذا فضلًا عن حالة تعاطف كبيرة مع الأم الضحية ونجلتها التي توفيت في ريعان شبابها.

حزن ونعي

وتحولت صفحة الأم ونجلتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لدفتر عزاء مفتوح، فيما تداول رواد الموقع صورهما داعين لهما بالرحمة والمغفرة.