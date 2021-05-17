مصرع شاب لبناني في مشاجرة حول تعبئة البنزين شمالي البلاد

قتل شاب لبناني، في منطقة «ببنين» شمالي البلاد، بسبب خلاف حول تعبئة البنزين، وقالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن مشكلة فردية على أفضلية تعبئة وقود السيارات، أدى إلى توتر كبير تطور إلى إطلاق نار، مما أدى إلى مقتل شاب يدعى «غيث المصري».

إطلاق نار بين آل المصري وآل الحزوري في «ببنين»

وتطورت الحادثة ليقع إطلاق نار بين «آل المصري» و«آل الحزوري» في منطقة «ببنين» اللبنانية بعد مقتل الشاب، وفقا لما ذكرته قناة «إل بي سي» اللبنانية.

وحضرت قوات الأمن والجيش إلى المنطقة، لفض المشكلة، حيث تم فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث، فيما تتواصل محاولات توقيف مطلق النار.

وفي سياق متصل، استنكر آل الحزوري، في بيان مقتل الشاب «غيث المصري» في بلدة ببنين، وقال: «إننا نشجب ونستنكر وندين ما حصل وليس بالسهل أبدا. لذلك قررنا تسليم الفاعل للقضاء ولتأخذ العدالة مجراها، حقنا للدماء، ونحن مع المظلوم. وكل الكلام لا يعبر عن حزننا ونسأل الله أن يحمي ببنين وأهلها»، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وتتسبب طوابير الانتظار الطويلة أمام محطات الوقود والمتاجر والمخابز والصيدليات بعدة مشكلات في لبنان، في صورة تعكس الواقع الصعب الذي يعيشه السكان.

وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة مع تدهور قيمة الليرة مقابل الدولار، في ظل شح في السلع الغذائية والمستلزمات الطبية.

وفي 4 مارس الماضي، وقع شجار بين أحد الزبائن وموظفين في أحد فروع «سبينيس» في لبنان وتحديدا في فرع الحازمية ضواحي العاصمة «بيروت»، بسبب كيس حليب مدعوم بعد أن حاول الرجل شراء أكثر من كيس حليب مدعوم، ولم يبق لسيدة ما تشتري، فما كان من الموظف إلا أن بادر لأخذ كيس من سلة الرجل لإعطائه للسيدة، فوقعت المشكلة وتعرض مدير الفرع إيلي سلوم للضرب، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.