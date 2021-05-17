اليوم.. إعادة فتح شاطئ النادي الإجتماعي وحديقة الأسرة بالغردقة

عاود شاطئ النادي الاجتماعي بالغردقة فتح أبوابه، اليوم الإثنين، عقب غلقه طوال فترة أيام عيد الفطر كإجراء احترازي لمنع التجمعات والزحام وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت إدارة النادي، إعادة فتح الشاطئ العام أمام الزوار وإعادة فتح حديقة الأسرة اعتبارا من اليوم الاثنين، بعد إغلاقها خلال إجازة عيد الفطر بسبب الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء لمنع التجمعات ومنع انتشار فيروس كورنا المستجد، وباشر المسئولون عن النادي أعمال التطهير والتعقيم ووضع لافتات إرشادية بشأن التعامل مع الجائحة من خلال ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات فضلا عن إعلانها منع دخول أي زائر للنادي دون ارتداء الكمامة.

كانت محافظة البحر الأحمر، أعلنت غلق جميع الشواطئ العامة والمنتزهات بمدن المحافظة خلال إجازة العيد، إضافة إلى منع التجمعات والاحتفالات مع تشديد الرقابة الأمنية والمتابعة الميدانية للأجهزة التنفيذية، كإجراء احترازي لمنع التجمعات حرصا على سلامة وصحة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتواصل أجهزة مدن محافظة البحر الأحمر تطبيق الضبطية القضائية بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، عبر تنظيم حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الاجراءات الوقائية بالمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية ومتابعة التزامها بتطبيق تلك الإجراءات وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

وأعلنت أجهزة مدن البحر الأحمر حالة الطوارئ حيث أجرى رؤساء المدن جولات تفقدية بالمستشفيات لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة غلق الشواطئ العامة والمنتزهات ومنع التجمعات والحفلات في الأماكن العامة َبناء على تعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.