5 إجراءت لتفادي غرامة عدم ارتداء الكمامة

مع الانتشار الواسع لفيروس كورونا في موجته الثالثة، كثفت الجهات المعنية من جهودها لضبط الخارجين على القانون وعدم الملتزمين بارتداء الكمامة الطبية، وهي أولى الإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى بالفيروس القاتل.

وفي هذا السياق، تم تفعيل الغرامة الفورية المقررة من مجلس الوزراء اعتبارًا من 3 يناير 2021، وذلك في إطار استعدادات الدولة ومواجهتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بكل حزم.

«الوطن» ترصد في هذه السطور التالية إجراءات تفادي غرامة الكمامة:

1- سائقو السيارات الخاصة غير ملتزمين من الناحية القانونية بتطبيق قانون الكمامة، ولا تندرج تحت بند العقوبات، وأن قائد السيارة ومن يجلسون معه لا ينطبق عليهم القرار وغير ملزمون بارتداء الكمامة، لكن يفضل ارتداء الكمامات كمبادرة شخصية منهم للحفاظ على أنفسهم.

2- يجب على سائقي الميكروباص والمواطنين الالتزام بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعية، سواء كانت عامة حتى تحافظ على نفسك من العدوى قبل أن تقع تحت طائلة القانون أيضًا وتكون ملزمًا بدفع الغرامة.

3- على المواطنين الالتزام بالكمامة عند الذهاب إلى المنشآت الخاصة والحكومية مثل البنوك والشركات والأسواق والمحلات، وبذلك تكون خرجت بعيدًا عن دائرة المسائلة القانونية.

4- الغرامة الفورية 50 جنيهًا للفرد تحصل بشكل فوري، وسيتم تحويل المخالفين الممتنعين عن سداد الغرامة للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم وبالتالي سيكون دفعها إجباريًا.

5- ضع في جيبك كمامة احتياطية لتتفادى حملات الجهات المعنية في الشوارع والميادين لتفعيل قرار الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات بكافة وسائل النقل الجماعي والأماكن الخدمية والشرطية والحكومية على مستوى الجمهورية.

قرار مجلس الوزراء

وقالت مصادر إنه لا استثناءات في قرار تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامة، وسيتم تطبيق القرار بصرامة على جميع المواطنين محذرا من التهاون في ارتداء الكمامة الطبية لأن الشرطة سوف تطبق القرار بحسم، ومن يخالف سيتم توقيع العقوبة عليه وتحرير مخالفة له يدفعها بشكل فوري، وإذا امتنع عن الدفع سيتم إحالته للنيابة.