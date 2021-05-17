إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بأسيوط

أُصيب خمسة أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل قريه العتامنة التابعة لمركز منفلوط فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمورمركز شرطة منفلوط بورود بلاغا لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة «ربع نقل»، بالطريق الصحراوي الغربي.

على الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بالطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مدخل قريه العتامنه.

ونجم عن الحادث إصابة خمسة أشخاص هم «عمرو عبد العظيم سيد 24 سنه مقيم بقرية نجع سبع التابعة لمركزأسيوط - سيد ابوالعلاء سيد 24 سنه مقيم بقرية الحواتكه التابعة لمركز منفلوط - صلاح ابوالعلاء سيد 31 سنه مقيم بقرية الحواتكه التابعة لمركز منفلوط - محمود ابراهيم عبد الرحيم 40 سنه مقيم بقرية الحواتكه التابعة لمركز منفلوط -عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحيم 25 سنه مقيم بقرية الحواتكه التابعة لمركز منفلوط».

جرى نقل المصابين لمستشفى منفلوط المركزى وجاري تحرير المحضر اللازم وجارى إستكمال الإجراءات القانونية.