حمو بيكا يعلن تأجيل ألبوم العيد بسبب أحداث فلسطين (فيديو)

أعلن مطرب المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، تأجيل ألبومه الجديد، الذي كان من المقرر أن يطرحه في عيد الفطر المبارك، تضامناً مع الأحداث في فلسطين، والشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لاعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر حمو فيديو «لايف» من أمام حمام السباحة، وقال خلاله: «أنا أجلت ألبوم العيد تضامناً مع فلسطين، كدا كدا الأغاني مش هاتطير والناس مش هاتبطل تسمعني، بوصل التحية لكل الناس اللي بتسمعني وكل مصر».

وطرح حمو بيكا أغنية بعنوان «نفديكي يا فلسطين»، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، بعد الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية، وللتضامن ودعم أهالي الشيخ جراح.

وقال «بيكا» عبر قناته الرسمية: «رسالة إلى الصهاينة، أنتم بلا أرض وبلا ملة وبلا هوية، ونساند أشقاءنا في غزة، فكفاكم قتل في أشقائنا الفلسطينيين الأبرياء، جهنم وبئس المصير لكم ولمن يساندكم».

احتفال حمو بيكا بزفافه على زوزو في سبتمبر الماضي

واحتفل حمو بيكا، بزفافه على فتاة تدعى «زوزو»، خلال شهر سبتمبر الماضي، في حفل حضره أصدقاؤه من نجوم المهرجانات الشعبية بالإسكندرية، بينما أعلن في نوفمبر الماضي، انتظاره لمولوده الأول، عقب شهرين من زواجه.

وقال بيكا في مقطع فيديو:«أنا شاب لسه متزوج من شهر و10 أيام، وجاي لي مولود في السكة واتحكم عليا بسنتين، يرضيكوا أتحبس ومشوفش ابني، أستاذ هاني شاكر مش هيرضيه إن ابني يتولد وأنا محبوس».

وفاة والدة زوجة مطرب المهرجانات حمو بيكا

وفي وقت لاحق، أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا وفاة والدة زوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: «البقاء لله وحده، توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة والدة زوجة الفنان حمو بيكا.. إنا لله وإنا إليه راجعون».