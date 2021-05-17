"توفى نجله الوحيد منذ أيام بسكتة قلبية".. وفاة العميد الأسبق لكلية دار العلوم

توفى، منذ قليل، الدكتور خليل عبد العال خليل، العالم النحوي، والعميد الأسبق لكلية دار العلوم بجامعة الفيوم؛ بعد أسبوعين من وفاة نجله النقيب مصطفى خليل معاون مباحث قسم شرطة كرداسة.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء مفتوح حزنًا على وفاة العالم النحوي، وسط حالة كبيرة من الحزن بسبب وفاته بعد نجله بأقل من أسبوعين فقط.

وفارق النقيب مصطفى خليل، الضابط بفرقة مباحث كرداسة ومنشأت القناطر الحياة رمضان الماضي بأزمة قلبية مفاجئة أثناء عمله.

دفعة 2017

وتخرج النقيب الراحل في دفعة شرطة 2017، وتم توزيعه بقطاع أمن الجيزة، وعمل بقسم شرطة بولاق الدكرور، ومنه انتقل لفرقة مباحث كرداسة، وهو الابن الوحيد للدكتور خليل عبدالعال، عميد كلية دار العلوم السابق بجامعة الفيوم.

ونعى العديد من الضباط بمديرية أمن الجيزة وزملاء الدفعة النقيب، وتمنوا لأسرته الصبر والسلوان بعد تقديم العزاء.

واتشحت صفحات ضباط الشرطة خاصة دفعة 2017 بالسواد، حيث سارع كل منهم لنشر مواقف لا تنسى، واصفين إياه بـ«ابن البلد» القادم من مركز القوصية بمحافظة أسيوط.

وفي ديسمبر الماضي، حصل الضابط الراحل على فرقة مباحث ليتم ندبه في الشهر التالي كضابط مباحث بفرقة شمال أكتوبر كرداسة - منشأة القناطر، حيث عرف وسط أصدقائه بخلق الحسن.

وفور انتشار خبر الوفاة انهالت التعليقات من كبار الضباط، والصحفيين، وعدد من الشخصيات العامة لنعي الضابط الراحل، حيث تداولوا صورًا للضابط الراحل، ونشر بعضهم منشورات لمواقف مع الضابط الراحل.

في السياق ذاته، توفى الملازم فارس شراكي، مساء أمس، في حادث أليم بمحافظة الشرقية، حيث تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء في الضابط الراحل ولأسرته.