حظك اليوم الثلاثاء 18-5-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الثور بالثقة بالنفس والجدية في العمل والحنان وحب مساعدة الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

انتبه اليوم لعلاقتك بزملاء ورؤساء العمل وانتبه لقراراتك الشرائية.. ولا تلتفت للماضي إلا لتتعلم من أخطائك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.