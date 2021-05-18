حظك اليوم الثلاثاء 18-5-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج إلى 12 برج، ما بين هوائية وترابية ومائية ونارية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

لديك اليوم استعداد كبير لتغيير أفكارك واتباع طرق أفضل.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يضع أمامك فرصة لوضع حجر الأساس لعلاقة عاطفية تهمك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

انتبه اليوم لعلاقتك بزملاء ورؤساء العمل وانتبه لقراراتك الشرائية.. ولا تلتفت للماضي إلا لتتعلم من أخطائك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يعدك اليوم بالدخول في مناقشات تشحذ ذهنك وتدير الأحاديث والمواقف بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يمدك الفلك ببلاغة التعبير ويمنحك طاقة عاطفية أخاذة تجذب إليك من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران في منزلي المال وعليك اليوم بمراجعة نفقاتك وإدارة وضعك المالي بجدية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الشمس في وضع داعم وقد يساعدك ذلك على القفز فوق العقبات.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة الراحلة وردة، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تتمتع بالثقة وتعرف كيف تفرض إرادتك، بشرط أن تنظم أفكارك وتتأني في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تشعر بحب الآخرين لك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك في أي مكان أو نشاط تتواجد فيه.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة دينا فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران في منزلي الصحة ويطالبك ذلك بالاهتمام بصحتك وسلامتك، واعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان وينصحك الفلك بالتعامل بمرونة ولباقة مع من تحب.. تعامل أيضا مع من تثق بهم فقط، وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم تجد أن لديك استعدادا لتغيير أفكارك والتعامل بأسلوب جديد.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق تاريخ ميلادها 20 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس فلا تتعجل الأمور وحافظ على الدقة والعدل في تعاملاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تمدك الأفلاك برغبة في المغامرة، لكن الوضع الفلكي دقيق فلا تدع مشاعرك تتحكم في تصرفاتك وتعقّل خاصة اليوم.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما، فاتبع اليوم بصيرتك وإحساسك ولا تخف.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط.. تبدو مستعدا لمساعدة الأحباب وتسعد بدعمك لهم وبدعمهم لك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان شيريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران في منزلي المال وعليك أن تدرس جيدا خطواتك وتجنب المغامرات المهنية والمالية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس بمنزل الحب تمنحك حضورا أخاذا وإشراقة واضحة وتنفعك ثقتك بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة جنات، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك ومن المهم اليوم أن تسيطر على انفعالاتك وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تقاوم رغبتك في العداء ومقاومة كل رأي لشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو عبد الجليل، ويوافق تاريخ ميلاده 7 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران بمنزلي الصحة وتنصحك الأفلاك أن تهتم اليوم بصحتك، ولا تشتت جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في وضع معاكس وقد تسيطر عليك مشاعر سلبية، فلا تتذمر إذا واجهت بعض الخلافات.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان مطاوع، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.