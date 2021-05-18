«تخلص من البطء».. كيف تسرع عمل هاتفك

يعاني العديد من الأشخاص من مستخدمي الهواتف المحمولة، من مشكلة بطء الهاتف الخاص بهم ويتعطل كثيرا حتى يشغل التطبيقات المختلفة، وذلك نظرا لعدة أسباب منها كثرة استخدامه ووجود العديد من التطبيقات التي قد تتسبب في بطء الهاتف.

وفي إطار معاناة الكثيرين ومواجهة أصحاب الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد خاصة، لبطء هذه الأجهزة على المدي البعيد، كان لا بد من إيجاد بعض الحلول والإرشادات التي يمكن اتباعها للتقليل من هذه المشكلة، وهو ما قدمه موقع «فون آرينا التقني».

ووضع الموقع عدة نصائح ونشر بعض الخطوات التي يمكنك من خلال فعلها تسريع هاتفك من جديد، بدلاً من خسارة ملفاتك، أو التأثير على أداء جهازك.

نصائح خطوات عليك اتباعها من أجل تسريع هاتفك المحمول

1-لا تتردد أبدا في حذف جميع التطبيقات التي لا تستخدمها، حتى لا تستهلك مساحة كبيرة من تخزين هاتفك، ومن أجل فعل ذلك قم بحذف هذه التطبيقات من المتجر لإزالتها كاملة، ثم حذف ملفات التطبيقات من داخل الهاتف.

ويمكنك تسريع هاتفك عن طريق الذهاب إلى الإعدادات ثم الخصوصية ومنها إلى مدير الأذونات، لمعرفة صلاحية كل تطبيق قد يمكنه الوصول إلى بياناتك الشخصية، واغلق التطبيقات التي لا ترغب في وصولها.

3- من الجيد أن تقوم بحذف ملفات cache، وهي ملفات تخزين مؤقتة تجعل الوصول إلى التطبيق أسرع في المرة المقبلة التي تفتح فيها التطبيق.

4- تستطيع تسريع تطبيق جوجل كروم وتفعيله من إعدادات التطبيق.

5- حاول توفير مزيدا من المساحة عن طريق استخدام التخزين السحابي في تخزين الصور والملفات الأخرى بدلًا من الاحتفاظ بها على ذاكرة الهاتف من خلال ضبط الصور للاحتفاظ بها تلقائيًا على حساب Google Drive مثلًا حتى يمكنك إزالتها من المعرض على هاتفك.

6- يمكنك أيضا استخدم وضع اللايت في خوادم جوجل في ضغط الصفحات وجعلها تحمل بشكل أسرع باستخدام بيانات أقل بنسبة 60%.