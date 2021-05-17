مفتي القدس: صمود أهل فلسطين في وجه العدوان يزداد يوما بعد يوم

قال الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار المقدسة، إن العدوان الإسرائيلي على القدس، بدأ مطلع شهر رمضان المبارك، كما أن الشعب الفلسطيني من حقه العيش في سلام كأحرار العالم، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني، مستمر في الدفاع عن أرضه حتى يتم تحريرها من الكيان الصهيوني، وأن صمود أهل فلسطين يزداد يوما بعد يوم.

وأضاف «حسين»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الكيان الصهيوني أطلق الرصاص المطاطي على المصلين بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني عاقد العزم على عدم ترك بيته وأهله، ولن يخلي منازله من أجل الكيان الصهيوني، وسيبقى في أرضه العربية الإسلامية، موضحا أن الأمة العربية والإسلامية، عليها دور كبير في نصرة الموقف الفلسطيني.

من ناحية أخرى، أكد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن قطاع غزة يتعرض لهجوم وحشي من قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، إلا أن الشعب الفلسطيني صامد في وجه الاحتلال الاسرائيلي، موضحًا أننا نجحنا في إسقاط مشروعات الكيان الصهيوني في القدس الشرقية.

وناشد أبو ردينة، الأمة العربية، أن تقف صفًا واحدًا لوقف هذا العدوان، وتقف وراء مطالب الرئاسة الفلسطينية من القيادة الأمريكية بسرعة وقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في غزة.