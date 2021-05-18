«خناقات وصلح».. أخبار الوسط الفني خلال 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الخلافات والنزاعات التي شغلت السوشيال ميديا، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الأزمات التي حدثت داخل الوسط الفني خلال ساعات.

أزمة ياسمين عبد العزيز ورانيا محمود ياسين

تجددت أزمة مسلسل «اللي ملوش كبير»، تأليف عمرو محمود ياسين، بسؤال إحدى متابعي الفنانة رانيا محمود ياسين عبر إنستجرام، عن هجومها وحديثها عن ياسمين عبدالعزيز بطريقة غير لائقة أثناء أزمتها مع شقيقها عمرو عن نهاية المسلسل.

وردت رانيا قائلة: «بقولك حبيبتي أنا لا بلقح على حد ولا ليّا في تلقيح.. أنا بقول للأعور أعور في عينه ولا يهمني أي حد في الكون.. دي حاجة معروفة عني، إني مش بخاف لكن أعرف حدودي كويس».

وتابعت رانيا محمود ياسين، قائلة: «أنا لما بكتب حاجة على صفحتي، بيبقي رأيي الخاص والله لو البوست ده جه على مقاس حد يبقى دي مشكلته مش مشكلتي.. وأنا ماليش دعوة بخلافات مسلسل اللي ملوش كبير.. عمرو ياسين كاتب كبير له ️رؤيته اللي الناس كتير جدًا بتحترمها هو يرد على نفسه.. أنا لا أتدخل في شغله أنا في شغلي فقط.. تحياتي».

مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، إيمان السيد، محمود حافظ، بدرية طلبة، عايدة رياض، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

أزمة حمو بيكا ومحمد شاهين

أزمة جديدة واجهها مطرب المهرجانات حمو بيكا خلال الساعات القليلة الماضية، مع المطرب محمد شاهين بعد طرح أغنيه تعاون فيها الثنائي عبر قناة بيكا على موقع يوتيوب، دون علم شاهين.

ليعلق شاهين عبر «فيسبوك» قائلا: «أنا مش بتاع لايف وأتكلم بشكل رخيص على موضوع مهرجان مع حمو بيكا، بس اللي عمله اسمه غدر وقلة قيمة، من فترة كلمني حمو بيكا في التليفون، روحت وسجلنا تراك، وبعديها بفترة لقيت بوستر نازل عند واحد من الناس اللي بتصمم البوسترات دي، من غير ما أعرف، كلمت حمو بيكا قلت له ازاي قالي أنا هنزل في العيد 6 أغاني، بكلمه في حقوق الأغنية أقل حاجة في حقي، يرد يقولي أنا هاخد الحقوق كلها، على أساس إن النجم المحترم هيعرفني بالناس».

وأضاف: «على أساس إن النجم المحترم، أنا شغال عنده، رديت قولتله الكلام ده مش هينفع، وقفلت معاه بعديها، بعت لي مصمم البوستر، وقالي إن الأغنية مش هتنزل، أتفاجئ النهارده بنزولها بدون علمي، أنا هعرف أجيب حقي كويس بالقانون».

ليرد حمو بيكا علي شاهين عبر فيسبوك قائلا «بخصوص أغنية قلبي شايل وجع بتاعتي أنا واللي اسمه محمد شاهين.. أنا مطلبتش إن الأغنية دي تترفع.. الأغنية دي اترفعت وأنا نايم.. لأني قبل ما أنام كنت عامل لايف إني مأجل شغلي بالكامل تضامناً مع إخواتنا في بلدنا التانية فلسطين».

وأضاف بيكا: «الأغنية تم فتحها والشير بدون علم مني.. والشركة المسؤولة عن السوشيال ميديا هي اللي فتحتها.. ملحوظة الأغنية دي أصلًا مش من ضمن شغلي.. تحياتي لكل أخواتي وأهلي وجمهوري الكبير اللي بيحبني ويسمعني في جميع محافظات مصر والوطن العربي.. أنت على رأسي».

الصلح بين مها أحمد والسقا وكرارة

انتهت أزمة الفنانة مها أحمد مع الفنانين أمير كرارة وأحمد السقا، بالصلح، بعد هجوم مها على الفنانين بسبب مسلسل نسل الأغراب، وبسبب تجاهلها فنيا، قائلة منذ أيام عبر موقع فيسبوك: «عوضي على الله، دى الجملة اللى دايما بقولها لما أتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا».

وأضافت: «النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض أنه عارف قيمتى الفنية وعارف إنى إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبى وباعني رغم إن الكل عارف إنى زي أخته.. ندل».

وتابعت : «التانى كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولى يا أستاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هى الحوجة مرة، رد وقالى الدور بينادي صاحبه طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسى وعشت أسود أيام حياتى عياط واكتئاب وقلت عوضى عليك يا رب».

وواصلت: «تمر الأيام والاتنين يعملوا ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه وربنا يركب عليهم بنوتة سنة أولى تمثيل وخبرة، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها وهما (مخدماتية للأستاذة)».

واختتمت : «يمهل ولا يهمل، ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل ياللى مبتقروش يا كومبارس جنب النجمة، نصيحة بلاش تتشطروا على اللى كان بينكم وبينهم عيش وملح، بلاش تتشطروا على أساتذتكوا. عوضنا على الله. يا رب ما تحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا».

ليلتزم الثنائي كرارة والسقا الصمت ثم يفاجئا الجميع برد دبلوماسي واحتواء الموقف، حيث كتب أمير عبر «فيسبوك»: «مها أحمد أختنا.. ومجدي كامل أخونا وحبيبنا.. وفنانين مصر دايما في ضهر بعض».

ويعلق أيضا السقا عبر فيسبوك قائلا: «العشرة بتحكم الواحد، والعيش والملح عقد، وعفا الله عما سلف يا أختي العزيزة (مها)».