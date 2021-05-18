برلماني: الفلسطينيون والعرب مستمرون في المقاومة حتى يتحقق النصر

قال أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنهم ألقوا بيانا في المجلس دعما للأشقاء في فلسطين، وأدانوا فيه ما تفعله قوات الاحتلال في أصحاب الأرض العزل، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأضاف «نجاتي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنهم ثمَّنوا جهود الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجولات المكوكية لوقف إطلاق النار، وجهود الإغاثة للشعب الفلسطيني، وفتح معبر رفح، واستقدام الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم في مصر.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحل للقضية الفلسطينية هو عودة الحق إلى أهله سلميا، ودون عودة الحق سوف يحدث زعزعة لاستقرار وأمن المنطقة والفلسطينيين والعرب مستمرون في المقاومة حتى يتحقق النصر واسترداد الأرض.

وأشار إلى أنهم ثمَّنوا الدور المصري وذكروا ما فعلته الدولة المصرية من خلال تدخلها لوقف إطلاق النار، ثم انسحاب الوفد المصري عندما ألمحت إسرائيل إلى اجتياح غزة، ثم العودة مرة أخرى عندما تراجعوا عن الاجتياح، ثم المحادثات رفيعة المستوى التي تجريها مصر.

وشدد على أن مصر تساعد في رفع المعاناة عن كاهل الفلسطينيين، ولا يوجد من الكلمات ما يوفي دور مصر تاريخيا وفي الوقت الحاضر، معربا عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعاد إلى مصر مكانتها الإقليمية، والكل يعلم الآن أن كلمة السر هي مصر.

كان سامح شكري، وزير الخارجية، قال إنه نظرًا لاستشعار مصر لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه أشقائها العرب وإيمانًا منا بأهمية القيام بدورنا الأصيل في صياغة الأمن والسلم الإقليميين فقد سعت مصر منذ اللحظة الأولى وعبر الاتصالات المكثفة مع مختلف الأطراف المعنية للوقف الفوري لإطلاق النار.