«عُقب سيجارة» السبب.. حريق بمخزن فايبر بالخانكة دون خسائر بشرية (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق شب فى مخزن للفايبر بمدينة الخانكة، دون وقوع خسائر بشرية.

تحرّر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وطلب تحريات المباحث.

البداية كانت بتلقي اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز الخانكة يفيد اشتعال النيران فى مخزن فايبر بدائرة مركز الخانكة.

أسباب حريق شب بمدينة الخانكة اليوم

على الفور، انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية وسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وجرى السيطرة على النيران ومنع امتدادها للأماكن المجاورة.

وتبين أن المخزن على مساحة 400 متر ومهجور منذ فترة ولا يوجد به عمال، ورجحت الأجهزة الأمنية أن يكون سبب الحريق عُقب سيجارة ألقاه مجهول، حيث اشتعلت النيران بفعل الرياح.

في وقت سابق، تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في قطعة أرض زراعية على الطريق الزراعي بمدينة قها دون خسائر بشرية أو إصابات.

تحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وطلب تحريات المباحث.

كان اللواء عمرو حرب مدير إدارة الحماية المدنية قد تلقى بلاغا من المهندسه أمل فوزي رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها بتلقيها اتصالا يفيد بنشوب حريق على الطريق الزراعي بنطاق مدينه قها لقطعة أرض زراعية بها بعض أشجار النخيل والزينة .

أُخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية وانتقلت سيارات الإطفاء وفريق الأزمات بالوحدة المحلية بقها تحت إشراف سلوى ابوالعينين نائب رئيس المدينة وبحضور قوة من قسم شرطة قها لمكان الحادث، حيث تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، كما لم ينتج عنه أية تلفيات بالمال العام.