تنفيذ 2118 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالقليوبية

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط قضيتي مخدرات، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية، وضبط بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار بحوزة متهم، وضبط 3 قطع سلاح أبيض، وضبط مراقب هارب، وضبط متهم مطلوب ضبطه وإحضاره في إحدى القضايا، وتنفيذ 2118 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.