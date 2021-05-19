أستاذ أوبئة: تلقي لقاح كورونا لن يؤثر على عدد الإصابات وسيقلل الوفيات

يشهد موقع تلقي لقاح كورونا إقبالا من المواطنين وذلك بالتزامن مع ارتفاع أعداد الإصابات بالموجة الثالثة من فيروس كورونا، وتوقع الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، انكسار المنحنى الوبائي للموجة الثالثة من فيروس كورونا في مصر والمتوقع في غضون 10 أيام أن تصل من 1200 إلى 1400 إصابة في اليوم في يوليو المقبل.

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، في حديثه لـ«الوطن»، أن توقعات الموجة الثالثة تفترض تلقي 1% من الشعب المصري لقاح فيروس كورونا، موضحا أن تلقي لقاح كورونا لن يؤثر على أعداد الإصابات بقدر ما يؤثر على خفض أعداد الوفاة، ولن يكون هناك تأثير إلا بالوصول لتلقي 5 ملايين شخص اللقاح وهم من فوق 65.

وتابع عنان أن من أجل التأثير الفعلي لتلقي لقاح كورونا، يكون من خلال تلقي الفئات التي تمثل أغلبية أعداد الوفيات ومنهم كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة جميعا اللقاح وهم يمثلون نحو 21 مليون مصري في وقت بلغ أعداد الذين تلقوا اللقاح مليون شخص.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعرضت أمس الأول أخبار لقاح كورونا في مصر أمام مجلس الوزراء، حيث تستعد الوزارة لاستقبال المواد الخام الخاصة لتصنيع لقاح كورونا والتي تصل لـ1400 لتر كفيلة بإنتاج ما يقرب من 2 مليون جرعة من اللقاح، وسط توقعات أن تكون مصر قادرة على إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا، بنهاية العام الجاري ما يدفعها لتصبح مصر مركزا لتصدير لقاح كورونا في أفريقيا.

وتناشد وزارة الصحة المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مشيرة إلى أن الفئات المستحقة للقاح هم الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وأن الوزارة قامت بتطعيم نسبة كبيرة منهم، لافتة إلى أنه لم يشتك أحد من ظهور أي أعراض غريبة للقاح حتى الآن.