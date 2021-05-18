رابط موقع تسجيل اللقاح الخاص بكورونا في مصر 2021

زاد الإقبال على موقع تسجيل اللقاح، بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، وأبدى كثيرون رغبتهم في التسجيل على موقع لقاح كورونا من أجل تلقي المصل، خاصة بعدما ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بضرورة التسجيل على الموقع الذي خصصته الوزارة قبل عدة أشهر للتسجيل عليه، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى.

وطالبت وزارة الصحة المواطنين بإدخال بياناتهم بشكل صحيح على موقع تسجيل اللقاح، أو الاتصال بالخط الساخن للوزارة أو الذهاب إلى أي مستشفى.

موقع تسجيل اللقاح

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، رابط وخطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر.

رابط الحصول على لقاح كورونا

إذا أردت تسجيل بياناتك على موقع لقاح كورونا عليك الضغط على هذا الرابط من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا.

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا

قم بإدخال البيانات التعريفية مثل الاسم والرقم القومي، وبيانات التواصل، منها رقم الهاتف.

بعد التسجيل تتلقى رسالة على هاتفك المحمول، بها رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم.

يتم تحديد وتأكيد بيانات مكان العمل للشخص الذي قام بالتسجيل للحصول على اللقاح، مثل المحافظة ونوع وجهة العمل سواء جهة حكومية او خاصة أو عمل حر، واختيار اسم المستشفى أو الجهة التي يعمل بها، وحديد الأمراض المزمنة التي يعاني منها والعلاج الذي يتلقاه المريض وحالته الصحية.

وعلى العاملين بالقطاع الطبي، تحديد الوظيفة سواء طبيب أو صيدلي أو مسعف أو إداري وغيرها، ثم بعد ذلك يتم تحديد المحافظة، وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها.

قم بإدراج صورة الرقم القومي أو جواز السفر وكذلك إدراج صور التقارير طبية.

سيتم التوقيع على إقرارات هم: الموافقة على البيانات الخاصة باللقاح، والموافقة على البيانات التي قام بإدخالها، والموافقة على تلقي جرعتي اللقاح.

وبعد الموافقة على الإقرارات يتم إعطاء رقم حفظ خاص يمكن من خلاله المتابعة بعد ذلك.