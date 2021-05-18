بعد نجاح «أحلام خالتي».. شريف حلمي يكشف لـ«الوطن» تفاصيل مسلسله الجديد

المسلسل الإذاعي «أحلام خالتي»، عمل جديد ومختلف، حقق نجاحا كبيرا ولاقى ردود أفعال جيدة للغاية، وأُذيعت حلقاته طوال شهر رمضان الكريم، حيث ألقى المسلسل الضوء على أهمية المشروعات متناهية الصغر، لما تلعبه من دور هام في تشغيل الشباب والقضاء على البطالة، وقدم المسلسل على مدار حلقاته حكايات وقصص محاولات إنجاح العديد من المشروعات بشكل «لايت».

وعلى الرغم من أن المسلسل في إطار كوميدي، إلا أنه تناول قضية هامة تشغل شريحة كبيرة من المجتمع وتشغل بال الشباب وأولياء الأمور، كما قدم نماذجَ وأفكارا قد تكون ملهمة للشباب على مدار الـ30 حلقة، حيث طرح المسلسل الإذاعي ما يزيد على 15 فكرة لمشروعات متناهية الصغر من الممكن أن يتبناها الشباب الصغير، خصوصا وسط دعم الدولة واهتمامها بهم في الوقت الراهن، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتخصيص جهاز مختص لها.

فكرة «أحلام خالتي» تدور حول كيفية تشجيع الشباب على بدء حياتهم

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» قال الفنان شريف حلمي، مؤلف المسلسل، إن فكرة المسلسل جاءت حينما طلبت منه شركة «فيجين ميديا» مسلسلا إذاعيا، يتناول فكرة إيجابية للشباب، مؤكدا أنه لم يجد أجمل من فكرة «أحلام خالتي»، حيث تدور فكرة المسلسل حول كيفية تشجيع الشباب على بدء حياتهم والسير في طريق العمل والكفاح والنجاح، «أغلب الشباب بيبقى نفسه يبدأ حياته وينجح بس مبيسعاش ومبيتعبش علشان يحقق ده ويوصل له، ومن هنا جاءت فكرة المسلسل، إن الفنان دلال عبد العزيز بتجسد دور سيدة عايش معاها ابن أختها وصديقه المقرب وهما شباب كسالى ومحبطين وعايشين من غير هدف وأمل، وعلشان كده بيلجأوا للنصب على خالتهم من أجل الحصول على أموال منها واستغلالها للخروج والفسح وشرب المخدرات».

دلال عبدالعزيز جسدت دور شخصية إيجابية جدا بالمسلسل

وأضاف الفنان شريف حلمي، أن شخصية الفنانة دلال عبدالعزيز التي كانت تجسد دور خالة الشباب بالمسلسل كانت شخصية إيجابية جدا، حيث كانت مصرة على أن يثبت الشباب ذاته ويقوموا بعمل مشروع، وكانت تحفزهم بأنهم إذا نجحوا وبدأوا بأول الطريق ستعطيهم الأموال التي يرغبون بها، وتبدأ الأحداث بشكل كوميدي حول تجارب مشروعات تتم بشكل عشوائي، ويصل بهم تسلسل الأحداث إلى أن التجارب والفشل الذي يمرون به يقويهم ويعلمهم ويصلون في النهاية إلى الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه الشباب الجاد ويتعلمون أنه لكي يقوموا بعمل مشروعات يجب أن نقوم بدراسة جدوى ودراسة أوضاع السوق ومعرفة الأمر الذي سيعملون به بشكل جيد، ويبدأون في عمل خطوات جادة حتى ينجح الأمر في النهاية».

«أحلام خالتي» يحمل رسالة إيجابية حول ضرورة العمل والاجتهاد

وشرح الفنان شريف حلمي أن فكرة المسلسل الإذاعي «أحلام خالتي»، هي فكرة بها رسالة بين السطور تفيد بأن من جد وجد، وأن الإنسان لابد له من العمل والاجتهاد كي يستطيع أن يشق طريقه ويبدأ حياته وينجح، والكتابة للإذاعة تتطلب أن يكون المحتوى خفيفا على قلب المستمع، ومن هنا جاءت فكرة كتابة المسلسل بطريقة فكاهية «لايت» على الرغم من أنها فكرة جادة، مشيرا إلى أن المسلسل قدم ما يزيد على 15 فكرة لمشروعات متناهية الصغر قد يستفيد منها الشباب وتكون ملهمة له.

«أحلام خالتي» قُدم على إذاعة الشرق الأوسط والبرنامج العام

وكشف الفنان شريف حلمي أنه اختار الممثلين للأدوار ممن لهم طابع كوميدي مثل الفنان حسام داغر، وطارق الإبياري، وأحمد صيام، وبيومي فؤاد، وجميعهم لديهم حس كوميدي، وهو أمر كان مقصودا حتى تصل الفكرة بشكل بسيط وسلس للمستمع، بالإضافة للفنانة دلال عبدالعزيز، التي رحبت بالفكرة جدا بمجرد عرضها عليها ودعمتها، مشددا على أنه كان سعيدا للغاية بردود الأفعال حول المسلسل، «كنت مبسوط جدا وردود الأفعال كانت كويسة جدا والمسلسل اتذاع على إذاعة الشرق الأوسط والبرنامج العام، والإذاعتين بيتسمعوا جدا جدا، ومن أهم الإذاعات المصرية، وعلشان كده المسلسل وصل لأكبر عدد ممكن من المستمعين».

«أحلام خالتي» سيتم تحويله لمسلسل كرتوني

وأوضح الفنان شريف حلمي أنه كان يشعر أثناء كتابة المسلسل بأنه يقدم فكرة ذات قيمة، وكانت في نفس الوقت سلسة وشخصياتها مرحة وممتعة، خاصة أنها التجربة الأولى له في الكتابة للإذاعة، ولكن كان بها توفيق كبير من الله ولاقت رواجا ونجاحا كبيرا وردود الأفعال كانت مرضية للغاية، كاشفا أن المسلسل الإذاعي «أحلام خالتي» سيتم تحويله لمسلسل كرتوني بنفس فكرته بنفس شخصياته وسيتم عرضه على شاشات التلفزيون ليصل لعدد أكبر من المشاهدين، ولكن الشركة المنتجة لم تستقر على القناة التي ستذيع المسلسل حتى الآن، ولكن متوقع أن يكون للعمل تأثير أكبر على الشباب.

جارِ التحضير لمسلسل إذاعي جديد «كوميدي لايت»

وكشف حلمي أنه يقوم بكتابة فكرة مسلسل إذاعي كبير لنفس الشركة المنتجة لمسلسل «أحلام خالتي»، وجارِ تحضير المسلسل ولكن لم يتم الاستقرار على اسمه بعد، وهو مسلسل كوميدي أيضا، وتدور فكرته حول رجل لديه 4 بنات، وكان يحلم بأن يكون لديه ابن، خصوصا بعدما تقدم به العمر، ولكن بناته سيتحولن لطاقات إيجابية ويعملن ويحققن أحلام والدهن، بعدما كان يرغب في أن يكون لديه ابن يعتمد عليه، لينجب بدلا منه 4 بنات، ولكن بصفات وشهامة الرجال، وبطاقات وشخصيات إيجابية، بعدما استطعن تحمل المسؤولية وتعويض الأب عن فكرته القديمة بإنجاب طفل ولد، ويدور كل هذا بإطار فكاهي كوميدي.

وشرح حلمي أنه ما زال في مرحلة كتابة الحلقات الأولى للمسلسل الجديد، وسيتم اختيار الممثلين بعد الانتهاء من كتابة المسلسل، ولكن بشكل مبدئي يرشح الفنانة إيمي سمير غانم لتقوم بدور إحدى البنات الـ4، والفنان بيومي فؤاد، والفنان أحمد حلاوة وسيتم تسكين باقي أدوار المسلسل مع التقدم في كتابة الحلقات.