رئيس التحرير

محمود مسلم

درجات الحرارة في أسوان 19 مايو 2021

كتب:

عبد الله مشالي
10:39 ص | الأربعاء 19 مايو 2021
درجات الحرارة

درجات الحرارة

شهدت طقس محافظة أسوان ارتفاعا في درجات الحرارة،  اليوم الأربعاء 19 مايو 2021، ويبحث الكثيرون من قاطني وزائري المحافظة الجنوبية، عن درجات الحرارة اليوم في أسوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث، بعدما وصلت درجة الحرارة العظمى لـ42 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل لـ13 كيلو متر في الساعة .

 

درجات الحرارة اليوم في أسوان  العظمى و الصغرى

وتستعرض « الوطن»، درجات الحرارة في أسوان اليوم، سواء الكبرى أو الصغرى ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

درجات الحرارة اليوم في أسوان  العظمى 42

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في أسوان، اليوم الأربعاء ، بلغت 42 للعظمى و24 للصغرى، وتوقعت هيئة الأرصاد بأن تكون درجات الحرارة في ارتفاع بداية من اليوم، وتنشر «الوطن»، درجات الحرارة المتوقعة خلال أسبوع من الآن

الأربعاء 42 للعظمى و24 للصغرى

الخميس 42 للعظمى و24 للصغرى

الجمعة العظمى 42 والصغرى 25

السبت العظمى 41 للعظمى والصغرى 23

الأحد العظمى 37 والصغرى 21

الإثنين 39 للعظمى و 23 للصغرى

الثلاثاء 40 للعظمى و24 للصغرى

درجات الحرارة اليوم في أسوان  طقس حار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الارتفاع في درجات الحرارة اليوم في أسوان، حيث بلغت درجات الحرارة في أسوان 42 درجة ما أدى لعزوف المواطنين عن الخروج في الشوارع إلا للضرورة ، بينما توقعت الهيئة أن تسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى 36 درجة.

اقرأ المزيد:

درجات الحرارة غدا.. طقس حار على القاهرة الكبرى والعظمى 40 في أسوان

طقس أسوان اليوم .. أتربة وارتفاع في درجات الحرارة

درجات الحرارة اليوم في أسوان 17 مايو 2021

درجات الحرارة اليوم في أسوان 16 مايو 2021.. العظمى 42 درجة

درجات الحرارة في أسوان ثالث أيام عيد الفطر.. العظمى 41 درجة

درجات الحرارة في أسوان ثاني أيام عيد الفطر 2021

درجات الحرارة في أسوان اليوم الاثنين 10-5- 2021

تصل لـ45 غدا.. درجات الحرارة المتوقعة في أسوان وكواليس حالة الطقس

درجات الحرارة في أسوان اليوم الأحد 2/5/2021

درجات الحرارة في أسوان اليوم الجمعة 30 /4/2021