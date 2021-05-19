درجات الحرارة في أسوان 19 مايو 2021

شهدت طقس محافظة أسوان ارتفاعا في درجات الحرارة، اليوم الأربعاء 19 مايو 2021، ويبحث الكثيرون من قاطني وزائري المحافظة الجنوبية، عن درجات الحرارة اليوم في أسوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث، بعدما وصلت درجة الحرارة العظمى لـ42 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل لـ13 كيلو متر في الساعة .

درجات الحرارة اليوم في أسوان العظمى و الصغرى

وتستعرض « الوطن»، درجات الحرارة في أسوان اليوم، سواء الكبرى أو الصغرى ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

درجات الحرارة اليوم في أسوان العظمى 42

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في أسوان، اليوم الأربعاء ، بلغت 42 للعظمى و24 للصغرى، وتوقعت هيئة الأرصاد بأن تكون درجات الحرارة في ارتفاع بداية من اليوم، وتنشر «الوطن»، درجات الحرارة المتوقعة خلال أسبوع من الآن

الأربعاء 42 للعظمى و24 للصغرى

الخميس 42 للعظمى و24 للصغرى

الجمعة العظمى 42 والصغرى 25

السبت العظمى 41 للعظمى والصغرى 23

الأحد العظمى 37 والصغرى 21

الإثنين 39 للعظمى و 23 للصغرى

الثلاثاء 40 للعظمى و24 للصغرى

درجات الحرارة اليوم في أسوان طقس حار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الارتفاع في درجات الحرارة اليوم في أسوان، حيث بلغت درجات الحرارة في أسوان 42 درجة ما أدى لعزوف المواطنين عن الخروج في الشوارع إلا للضرورة ، بينما توقعت الهيئة أن تسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى 36 درجة.