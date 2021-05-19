رفع 245 «طن قمامة» ومخلفات و أتربة بكفر الزيات

قال محمد صلاح فرحات رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، إن مجلس المدينة واصل حملة نظافة بكافة الطرق والشوارع، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضح، في تصريح صحفي، اليوم، أن الحملة رفعت 245 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة،خلال 24 ساعة، وأن الحملة تستهدف رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى والمدن متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة السيارات والمشاه، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

وفي وقت سابق، أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، القرار رقم 649 لسنة 2021 الخاص بتنظيم أعمال النظافة بالمحافظة، في إطار حرص المحافظة على التطوير المستمر لمنظومة القمامة والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وينص القرار في مادته الأولى على تكليف رؤساء الوحدات المحلية القروية بالقيام بأعمال النظافة ورفع الأتربة والإشغالات من على الطرق الرئيسية والسريعة كل في نطاقه، تحت إشراف رؤساء المراكز والمدن أو أحد نوابهم، فضلا عن تكليف رؤساء الأحياء بأعمال النظافة ورفع الأتربة والإشغالات من على الطرق الرئيسية والسريعة .

ونصت المادة الثانية أن تتم الأعمال المشار إليها بصفة يومية على فترتين، فترة صباحية من 7 إلى 9 صباحًا وفترة مسائية من 5 إلى 7 مساءً.

كما تضمن القرار تحمل رئيس الوحدة المحلية متضامنًا مع رئيس المركز أو الحي أو النائب المختص مسئولية بالإشراف على الأعمال المشار إليها ومسؤولية وجود أي مخلفات أو قمامة أو أتربة أو إشغالات على الطرق الرئيسية والسريعة.