الحكومة تتيح 120 مليار رغيف خبز أمام المواطنين بداية من أول يوليو

يستفيد نحو 66.7 مليون فرد من دعم رغيف الخبز داخل منظومة دعم السلع التموينية التي قدرت لها الحكومة خلال العام المالي الجديد، الذي سينطلق في الأول من يوليو المقبل نحو 87.2 مليار جنيه كمخصصات بالموازنة العامة للدولة.

وبداية من يوليو المقبل يستطيع المواطنين استهلاك نحو 120 مليار رغيف في العام المالي المقبل بعد أن قدرت الحكومة، عدد الأرغفة التي سيحصل عليها مستحقو دعم الخبز، اعتباراً من أول يوليو بـ5 أرغفة يومياً لـ66.7 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز.

3.2% زيادة في دعم السلع التموينية بالموازنة الجديدة

ووفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 - 2022، والذي قدمته وزارة المالية إلى مجلس النواب، ذاد دعم السلع التموينية من 84.48 مليار جنيه في موازنة العام الحالي إلى 87.22 مليون جنيه، بزيادة 3.2% بداية من يوليو.

وقدر مشروع الموازنة أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.6 مليون فرد (50 جنيه شهرياً لـ58.5 مليون فرد) في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021 - 2022، وخصصت وزارة المالية نحو 326 مليار جنيه في الموازنة الجديدة كمخصصات للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

تضم الاعتمادات الجديدة المقرر تطبيقها - حال الموافقة من مجلس النواب على مشروع الموازنة - اعتباراً من أول يوليو، خفضاً في دعم المنتجات البترولية من 28.19 مليار جنيه بموازنة العام الحالي إلى 18.41 مليار، وزيادة دعم السلع التموينية من 84.48 مليار جنيه العام الحالي إلى 87.22 مليار، وزيادة دعم الأدوية وألبان الأطفال من 1.7 مليار إلى 2.5، والإبقاء على دعم المزارعين عند 665 مليون جنيه، وغياب دعم الكهرباء للعام الرابع على التوالي.