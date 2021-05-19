إحالة 111 من العاملين بالمصالح الحكومية بالبحيرة للتحقيق

حملات مكثفة ومتابعات ميدانية مستمرة، نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، منذ صباح اليوم الأربعاء، استهدفت المصالح والمنشآت الحكومية، للوقوف على سير العمل وخدمة المواطنين، ولضبط المخالفين.

وكثف المسؤولون المرور على جميع المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

إحالة 41 موظفا للتحقيق

نفذت الوحدات المحلية بمركزي شبراخيت والدلنجات، حملات رقابية على جميع المصالح الحكوميه والخدمية، أسفرت عن إحالة 41 من العاملين للتحقيق لتغيبهم دون سند قانوني.

ونفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بديوان عام محافظة البحيرة، عدة حملات بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الدوار.

حملات مماثلة بمدينة كفر الدوار

ونفذت، أمس الثلاثاء، الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، حملات للمرور على المنشآت الحكومية والصحية بمدينة كفر الدوار، لمتابعة الانضباط الإداري، جرى خلالها إحالة 70 من العاملين بمستشفى كفر الدوار المركزي، وإلادارة الزراعية والإدارة التعليمية، لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية.

توجيهات محافظ البحيرة

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وشدد "آمنة"، على استمرار مثل هذه الحملات، لفرض الانضباط الإداري بالمؤسسات الحكومية وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية.