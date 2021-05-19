9 محاضر ضد مستودعات بوتاجاز وأحباط تهريب 5 آلاف لتر سولار ببني سويف

أعلن المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين ببني سويف، اليوم، عن تحرير 9 محاضر، ضد مستودعات بوتاجاز، وذلك خلال عدة حملات تموينية شنتها الأجهزة المعنية من مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، خلال تصريحات صحفية، له اليوم الاربعاء، إلى أن تلك الحملات تمكنت من تحرير 5 محاضر لمستودعات بوتاجاز مغلق وعدم مزاولة النشاط في مواعيد العمل الرسمية، فضلا عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار استبدال أسطوانات البوتاجاز وعدم الإعلان عن اسم المدير المسئول والعاملين بالمستودع.

وأكد مدير عام التموين ببني سويف على أن إحدى الحملات تمكنت من ضبط سيارة نقل المواد البترولية تقوم بنقل 5000 سولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء وقد تم تفريغ الكمية المضبوطة بإحدى محطات الوقود وتسليم السيارة للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

من جانبه شدًد محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.