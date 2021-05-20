حظك اليوم الخميس 20-5-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تختلف الأبراج في الصفات والطباع وفقًا لترتيبها على دائرة الفلك، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك واعمل في صمت وبدون تعالي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تقاوم التشوش عاطفيا وسوء التفاهم مع الأهل ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة وقد ينفعك ذلك في عملك، فقط قاوم المشاعر السلبية ولا تدعها تسيطر عليك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في وضع معاكس، كن لبقا فالنقد السلبي يفسد علاقتك بمن تحب أو بأشخاص من العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل وتجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخر.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وعليك أن تحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطا ودقة في عملك ونفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تميل لفرض آرائك على من حولك وقد تتسرع في أقوالك، وينصحك الفلك بأن تكون لبقا.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة نجاة الصغيرة، ويوافق تاريخ ميلادها 11 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في برجك يمنحك اليوم كل الأدوات للتأثير في الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الفلك يمدك اليوم بالسحر والتوهج وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تكون يقظا وحذرا وأن تحترس من النصب والاحتيال.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي الصحة وتنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بصحتك وأن تلزم السرية والكتمان.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

المريخ في منزل الحظ يخفف من الضغوط الملقاة على عاتقك ويمنحك إصرارا من أجل إيجاد حلول لمشاكل عالقة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للقاء المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس في منزل العلاقات تساعدك على التأثير فيمن حولك، وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية مايلي سايرس، ويوافق تاريخ ميلادها 23 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتجد نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب وتحقق تطورا، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. قد تقضي اليوم أوقات ممتعة مع الأحباب والأصدقاء، فقط ابتعد عن الاستفزاز.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الشاعر الراحل صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر يتنافر اليوم مع المشتري في منزلي المال وعليك بالتخطيط جيدا ومراجعة خطواتك واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل الحب يشعلان طاقتك العاطفية وقد تعيش فترة رومانسية رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرج الراحل يوسف شاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة.. ادرس أولا واحترس من الغش.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب العصبية وأن تتحرك بحذر حفاظا على سلامتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان الراحل عادل أدهم، ويوافق تاريخ ميلاده 8 مارس.