حملات مكثفة لإزالة إشغالات الطريق بمدن ومراكز البحيرة

لم تتوقف حملات إزالة التعديات والإشغالات بمحافظة البحيرة، بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وكثفت الوحدات المحلية بالمدن ومجالس القرى بالمحافظة، حملات إزالة الإشغالات، التي استهدفت الشوارع الرئيسية والميادين العامة، وأسفرت الحملات التي شنتها الوحدات المحلية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع شرطة المرافق ومديري الإدارات الهندسية، عن إزالة 776 حالة إشغال طريق، بعدد من مدن ومراكز البحيرة.

جاءت هذه الحملات تتفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات، لتيسير الحركة المرورية، وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

حملات بمدينة شبراخيت

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات، أسفرت عن رفع 62 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة، في شارع «محمود أبو شلوع»، بمدينة شبراخيت.

إزالة 85 حالة إشغال طريق بحوش عيسى

وفي مدينة حوش عيسى، كثفت الوحدة المحلية حملاتها لإزالة الإشغالات، بعد شكاوى مقدمة من الأهالي بخصوص وجود إشغالات بالطرق الرئيسية، وأسفرت الحملة عن إزالة 85 حالة إشغال طريق، بمركز ومدينة حوش عيسى.

حملات مكثفة بمدن البحيرة

وجرى رفع 9 حالات إشغال بمركز ومدينة وادي النطرون، كما تم رفع 405 مخالفات إشغال طريق، وتحرير عدد 5 محاضر إشغالات، وذلك بشارع «بورسعيد»، وشارع «لواء الإسلام»، ومنطقة وسط البلد بمدينة كفر الدوار.

كما تم رفع 215 حالة إشغال بمدينة دمنهور، في نطاق شوارع «الجيش، والأوتوبيس، والساعة، والمحطة، وعرابي، والكوبري، وإفلاقة، والشاذلي، والكوبري العلوي، والكورنيش، وخلف الصدر، والمستشفى».